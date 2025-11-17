росія обстріляла Харківщину: четверо загиблих, серед поранених — діти

російські воєнні злочинці протягом минулої доби завдали масштабних ударів по Харківщині, поціливши обласний центр та щонайменше десять населених пунктів регіону. За офіційною інформацією, атаки призвели до загибелі чотирьох людей та поранення ще 16 мирних мешканців. Про інциденти повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

📢 «У м. Балаклія загинули два 70-річні та 57-річний чоловіки, постраждали три 34-річні, 61-річний, 36-річний і 37-річний чоловіки, 70-річна жінка та дівчата 12, 14, 15 і 17 років. У м. Ізюм постраждала 14-річна дівчинка; у с. Лютівка Золочівської громади постраждав 38-річний чоловік; у с. Панютине Лозівської громади постраждала 31-річна жінка; у с. Старовірівка Шевченківської громади постраждала 52-річна жінка; у сел. Великий Бурлук загинув 70-річний чоловік; у с. Буряківка Великобурлуцької громади постраждав 55-річний чоловік», — зазначив посадовець.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 ракети (тип встановлюється);

3 КАБ;

3 ФАБ;

15 БпЛА типу «Герань-2»;

3 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони;

2 БпЛА (тип встановлюється).

☝️ Унаслідок чергових ударів по Харківщині в обласному центрі пошкоджено вікна в будинку багатоквартирної забудови, а також складське приміщення. Масштаб руйнувань фіксується й у громадах району:

— у Богодухівському — пошкоджені приватні будинки, дві господарські споруди й автомобіль;

— у Куп’янському — житлові будинки, господарчі будівлі та об’єкти залізничної інфраструктури;

— в Ізюмському — ушкоджено електромережі, багатоквартирні будівлі та транспорт;

— у Харківському районі — приватне домоволодіння;

— у Лозівському — об’єкти залізничної інфраструктури;

— у Чугуївському — приватний житловий будинок.

📢 Окремо Синєгубов нагадав, що в ніч проти понеділка, 17 листопада, російські війська атакували центральну частину Балаклії, завдавши удару двома ракетами.

Зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Балаклії цієї ночі. По допомогу медків звернулися ще четверо людей: 71-річний, 33-річний і 34-річний чоловіки та 39-річна жінка. У них – вибухові поранення. Літнього чоловіка госпіталізували. Троє людей продовжать лікування амбулаторно.

Загалом на цей час відомо про 15 постраждалих, серед яких троє дітей, і трьох загиблих внаслідок цієї російської атаки.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 27 321 воєнного злочину, скоєного на території області.

📢 «Усі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102», – повідомила поліція Харківської області.

Через інтенсивні удари по Харківщині вже ввечері 16 листопада Ізюмська та Балаклійська громади залишилися без електропостачання внаслідок пошкоджень енергетичної інфраструктури.

👉 Також нагадаємо, що в ніч на понеділок російські загарбники здійснили чергову масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України, завдавши ударів по об’єктах у п’яти областях.