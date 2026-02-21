Субота, 21 Лютого, 2026
У Татарстані пролунали вибухи та зупинили роботу аеропорти

Денис Молотов
У Татарстані пролунали вибухи та зупинили роботу аеропортів
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Безпілотники, за аналогом дії російських ударних БпЛА типу «шахед», атакували Татарстан. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко в Telegram у суботу, 21 лютого.

📢 «”Шахеди” атакують російський Татарстан. В місцевих пабліках повідомляють про вибухи. А могли б бути окремим субʼєктом від росії, багатим на ресурси. Але самі обрали свій шлях», — написав він.

У Татарстані пролунали вибухи та зупинили роботу аеропортів 02
Скриншот публікацій російських інформаційних джерел в Telegram.

У свою чергу журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram, що в Татарстані «українські “шахеди” просто зараз атакують місця збірки “шахедів”».

У Татарстані пролунали вибухи та зупинили роботу аеропортів 03
Скриншот публікацій російських інформаційних джерел в Telegram.

Тим часом на росії вже кілька годин поспіль не працюють аеропорти Самари, Ульяновська, Чебоксар та Казані.

📢 «Обмеження необхідні для безпеки польотів», — заявили в росавіації.

Як відомо, на росії в особливій економічній зоні Алабуга в місті Єлабуга в Татарстані розвиваються потужності на заводі з виробництва «шахедів». У квітні 2024 року Україна завдала першого удару по заводу в Єлабузі.

У Татарстані пролунали вибухи та зупинили роботу аеропортів 01
Скриншот публікацій російських інформаційних джерел в Telegram.
