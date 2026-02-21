У Татарстані пролунали вибухи та зупинили роботу аеропорти

Безпілотники, за аналогом дії російських ударних БпЛА типу «шахед», атакували Татарстан. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко в Telegram у суботу, 21 лютого.
📢 «”Шахеди” атакують російський Татарстан. В місцевих пабліках повідомляють про вибухи. А могли б бути окремим субʼєктом від росії, багатим на ресурси. Але самі обрали свій шлях», — написав він.
У свою чергу журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram, що в Татарстані «українські “шахеди” просто зараз атакують місця збірки “шахедів”».
Тим часом на росії вже кілька годин поспіль не працюють аеропорти Самари, Ульяновська, Чебоксар та Казані.
📢 «Обмеження необхідні для безпеки польотів», — заявили в росавіації.
Як відомо, на росії в особливій економічній зоні Алабуга в місті Єлабуга в Татарстані розвиваються потужності на заводі з виробництва «шахедів». У квітні 2024 року Україна завдала першого удару по заводу в Єлабузі.