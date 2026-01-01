Четвер, 1 Січня, 2026
У США заговорили про можливе приховування стану здоров’я Трампа — CNN

Денис Молотов
Фото з відкритих джерел.

Стан здоров’я Трампа став предметом публічної дискусії у США після того, як медики та політичні оглядачі звинуватили Білий дім у приховуванні повної інформації про фізичний стан 47-го президента. Про це у середу, 31 грудня, повідомив телеканал CNN.

Підставою для критики стали помітні синці на лівій руці Дональда Трампа. Вони з’явилися після того, як раніше подібні сліди вже фіксувалися на його правій руці.

Оточення президента пояснювало ці зміни на шкірі тим, що глава держави нібито часто та інтенсивно тисне руки під час публічних заходів і зустрічей. Водночас це пояснення викликало сумніви, оскільки Трамп є правшею, а нові синці з’явилися саме на лівій руці.

📢 Медичні експерти, яких цитує CNN, зазначають, що поява синців сама по собі не свідчить про серйозні захворювання. За їхніми словами, такі сліди можуть виникнути навіть унаслідок незначного удару. Особливо, з урахуванням того, що Трампу призначено аспірин, який здатен сильно розріджувати кров і підвищувати схильність до утворення гематом.

Водночас увагу до цієї теми посилила й публікація The New York Times під заголовком «Коротші дні, ознаки втоми: Трамп стикається з реаліями старіння на своїй посаді». У матеріалі йдеться про те, що президент США скоротив кількість публічних заходів, у яких бере участь. Він з’являється на них переважно у проміжку між полуднем і 17:00.

☝️ За даними видання, Дональд Трамп нерегулярно займається фізичною активністю, користується гримом для маскування синців на руці, які можуть бути пов’язані з медичними процедурами. А також не розкриває детальної інформації щодо МРТ-обстеження, яке, за його словами, проходив восени.

У сукупності ці обставини, зазначають оглядачі, посилили підозри щодо прозорості позиції Білого дому у питанні, що стосується стану здоров’я Трампа. Це й стало підґрунтям для нової хвилі суспільних обговорень у США.

👉 Раніше вже повідомляли, що у президента США Дональда Трампа виявили хронічну венозну недостатність

