Дональд Трамп має проблеми зі здоров’ям – ЗМІ

У президента США Дональда Трампа виявили хронічну венозну недостатність. Про це в четвер, 17 липня, повідомило американське видання The Hill, посилаючись на джерела в Білому домі.

За словами представників адміністрації, 79-річний Трамп звернувся до медиків після того, як у нього з’явилися набряки на ногах і синці на руці. Після проведення ультразвукового дослідження та комплексної оцінки судинної системи, лікарі встановили наявність ХВН — захворювання, при якому вени нижніх кінцівок неефективно перекачують кров до серця. Це призводить до застою крові, набряків та інших неприємних симптомів.

Медики зазначили, що такий діагноз не є рідкістю для людей похилого віку, зокрема тих, кому понад 70 років. Водночас ознаки тромбозу глибоких вен або серйозних артеріальних порушень не виявлено, що свідчить про відсутність ускладнень на даному етапі.

Щодо синців, які помітили журналісти на його правій руці, лікарі пояснили їх незначними травмами м’яких тканин. Вони могли виникнути внаслідок частих рукостискань під час публічних заходів.

Нагадаємо, ще у квітні Трамп проходив планове медичне обстеження. Тоді його особистий лікар запевняв, що стан здоров’я президента є «відмінним».

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Тим часом під час виборчої кампанії кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс звинувачувала Трампа у приховуванні важливої інформації щодо свого здоров’я.

👉 Також стало відомо, що рівень громадського невдоволення роботою Трампа досяг найвищої позначки від початку його другого терміну.