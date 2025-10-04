Субота, 4 Жовтня, 2025
У США розглядають випуск доларової монети з Дональдом Трампом

Денис Молотов
Сполучені Штати розглядають можливість карбування нових монет номіналом 1 долар, де буде зображено президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Fox Business, посилаючись на анонімного представника Міністерства фінансів США.

За словами співрозмовника видання, пам’ятна доларова монета може бути випущена в межах спеціальної ініціативи, присвяченої святкуванню 250-річчя від заснування Америки.

📢 «Хоч остаточний дизайн монети в 1 долар для святкування 250-річчя США ще не затверджено, цей перший ескіз добре відображає незгасимий дух нашої країни і демократії, навіть перед обличчям величезних випробувань. Незабаром ми представимо більше деталей», – запевнив американський чиновник.

Fox Business також опублікувало ескіз монети. На ньому Дональд Трамп зображений на тлі американського прапора з піднятим кулаком. Жест є характерним для президента, проте найбільше він асоціюється з відомим фото після замаху в Пенсільванії влітку 2024 року.

Тоді, після пострілу, співробітники Секретної служби допомогли Трампу піднятися і почали виводити його зі сцени. Однак перед тим, як залишити трибуну, він встиг повернутися до глядачів і підняти кулак у повітря, що стало символічним жестом.

☝️ Відомо, що до ювілею Сполучених Штатів уряд планує низку ініціатив, у тому числі випуск колекційних монет. Якщо рішення буде остаточно схвалено, монета із зображенням Дональда Трампа стане однією з ключових у серії.

Нагадаємо, під час виступу на Генеральній асамблеї ООН Трамп заявив:

📢 «Закінчив сім воєн», – і водночас додав, що від ООН він отримав лише «зламаний ескалатор і телесуфлер».

👉 Також раніше президент США Дональд Трамп під час виступу в Міністерстві війни США дуже відверто та максимально об’єктивно висловився на адресу російського експрезидента та заступника голови Ради безпеки рф дмитра медведєва. Американський лідер назвав його «тупим».

