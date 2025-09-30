Трамп назвав медведєва тупим і пригрозив росії

Президент США Дональд Трамп під час виступу в Міністерстві війни США дуже відверто та максимально об’єктивно висловився на адресу російського експрезидента та заступника голови Ради безпеки рф дмитра медведєва. Як повідомляє CNN, у вівторок, 30 вересня, американський лідер назвав його «тупим».

Трамп згадав, що ще минулого місяця наказав розмістити два атомні підводні човни поблизу росії після погрозливих заяв медведєва.

📢 «росія нам трохи загрожувала не так давно. І я відправив атомні підводні човни — смертоносну зброю зі створених. Я зробив це через його згадку слова ‘ядерний’. Це була тупа людина, яка працює на путіна. І я відправив підводний човен або два до берега росії. Просто для обережності. Ми не можемо дозволити людям розкидатися цим словом праворуч і ліворуч», — заявив президент США.

☝️ Він наголосив, що використання терміну «ядерний» безвідповідальне та небезпечне.

Конфлікт між Трампом і медведєвим загострився ще влітку. Тоді російський політик припустив можливість передачі ядерної зброї Ірану та критикував американський ультиматум щодо завершення війни в Україні. Також він нагадав про радянську систему автоматичного ядерного удару у відповідь Периметр, пригрозивши США прямим зіткненням.

У відповідь Трамп заявив, що медведєв має «стежити за словами», назвавши його «колишнім президентом росії та невдахою який не відбувся».

📌 На початку серпня американський лідер повідомив, що вже розпорядився про розміщення двох атомних підводних човнів у «відповідних регіонах» на випадок, якщо ядерні погрози з боку російських чиновників не обмежаться лише словами.