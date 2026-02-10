У Слов’янську через авіаудар рф загинули жінка та її 11-річна донька

У черговий раз російські загарбники завдали удару авіабомбами (КАБ) по місту Слов’янськ на Донеччині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, серед них — 11-річна дівчинка та її мати. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у вівторок, 10 лютого.

📢 «Дві людини загинули і сім поранених внаслідок сьогоднішніх ударів авіабомбами по Слов’янську. Загиблі — 11-річна дівчинка та її мати. Серед поранених — 7-річна дівчинка», — зазначив Філашкін.

За його словами, усі відповідні служби працюють на місці події. Наразі триває уточнення точної кількості постраждалих та обсягів пошкодженого майна.

📄 Оперативна ситуація на Донеччині станом на ранок 10 лютого:

➡️ Покровський район. У Вільному Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Золотому Колодязі — 4, у Торецькому та Новотроїцькому — по 3, у Петрівці — 2.

➡️ Краматорський район. У Миколаївській та Андріївській громадах пошкоджено інфраструктуру. У Слов’янську пошкоджено будинок. У Краматорську пошкоджено 6 приватних будинків і 2 підприємства. У Дружківці поранено людину.

➡️ Бахмутський район. У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.

📊 Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 143 людини, у тому числі 27 дітей.