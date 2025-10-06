У Щастинській громаді стартувала програма компенсації першого внеску за державною іпотекою

Компенсація першого внеску за державною іпотечною програмою «єОселя» стала доступною для мешканців Щастинської громади Луганської області. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у понеділок, 6 жовтня.

У межах Програми грошової компенсації у 2025 році громадяни, які проживають на території Щастинської міської громади, можуть отримати часткове відшкодування суми першого (початкового) внеску при купівлі житла через державну іпотечну програму «єОселя».

Детальний порядок участі у програмі опублікований на офіційному сайті громади за 👉посиланням.

☝️ Загальний бюджет ініціативи складає 10 мільйонів гривень. Згідно з умовами, компенсація становить 50% від суми першого внеску, але не може перевищувати 250 тисяч гривень.

Для тих, хто вже скористався державною підтримкою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 998, передбачено додаткові 30% компенсації, однак не більше 180 тисяч гривень. Таким чином, громадяни, які підпадають під дію обох категорій, мають змогу суттєво знизити власні витрати під час придбання житла.

Щоб отримати фінансову допомогу, заявникам необхідно після схвалення кредиту банком і підписання договору купівлі-продажу звернутися до Щастинської міської військової адміністрації. До звернення додається пакет підтвердних документів, передбачених умовами програми.

📩 Для попередньої перевірки документів можна надіслати скановані копії на офіційну електронну адресу Щастинської МВА: official_shchastya@smva.gov.ua.

Після перевірки всі папери в оригіналі або завірених копіях слід надіслати поштовим відправленням.

📞 За додатковою інформацією та консультацією жителі можуть звертатися за телефоном: 066 599 68 85.

Програма «єОселя» покликана допомогти українцям, зокрема внутрішньо переміщеним особам і жителям постраждалих регіонів, отримати доступне житло. У тому числі через пільгові умови кредитування.

📌 Також нагадаємо, що за інформацією Луганської ОВА, мешканці регіону у вересні 2025 року оформили 674 повідомлення про зруйновану або пошкоджену внаслідок бойових дій нерухомість. Таким чином, загальна кількість поданих заяв з початку війни вже сягнула 53 314.