Четвер, 19 Лютого, 2026
У РНБО прокоментували окрему зустріч делегацій України та рф

Денис Молотов
У РНБО прокоментували окрему зустріч делегацій України та рф
Фото ілюстративне: секретар РНБО України, колишній міністр оборони — Рустем Умєров.

Двостороння зустріч між представниками України та росії у вузькому форматі є звичайною практикою переговорного процесу, яка застосовувалася й раніше. Про це 18 лютого повідомила керівниця Служби секретаря РНБО Діана Давітян, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, зустріч у вузькому форматі за участі секретаря РНБО Рустема Умєрова відбулася у стандартному форматі переговорного процесу й не виходила за межі погодженого порядку денного.

📢 «Це звичайний формат, який практикувався зокрема ще і в Стамбулі, коли голови делегацій можуть зробити зустріч у вузькому форматі, при цьому залучити інших представників делегації», — сказала Давітян.

Вона уточнила, що подібна практика застосовувалася і під час перемовин у Стамбулі. Тоді, за її словами, проходили короткі зустрічі лише на рівні керівників делегацій, але секретар РНБО долучав до них (заступника начальника ГУР – ред.) Вадима Скібіцького та військових представників.

📢 «На цей раз був присутній також Давид (Арахамія – ред.), бо вони всі працювали в рамках політичної групи. Інша частина делегації на той момент вже поїхала», — пояснила Давітян.

За її словами, сторони обговорювали ті самі питання, що й під час основного раунду. Усі результати переговорів делегація доповідає президенту, а також обговорює всередині своєї команди.

Водночас радник шостого президента України з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що контакт із главою російської делегації володимиром мединським не планувався.

📢 «Коли цей чоловік (мединський – ред.) звернувся, частина нашої делегації вже поїхала. Звісно що вони переговорили між собою (в делегації і зокрема з Кирилом), визначили, що Рустем і Давид поговорять. Це не було заплановано, в цьому у підсумку не було нічого сутнісного, і прохання не робити з мединського якось такого, яким він не є, що у нього типу щось спеціальне чи паралельне», — сказав він.

☝️ Нагадаємо, у Женеві завершилися дводенні переговори України, США та росії. Після основного раунду представники України та рф провели окрему зустріч.

