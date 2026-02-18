У Женеві Україна та рф провели окрему зустріч

Після завершення основного раунду переговорів у Женеві 18 лютого делегації України та росії провели окрему двосторонню зустріч. Про це повідомило Суспільне з посиланням на керівницю Служби секретаря РНБО Діану Давітян.

У зустрічі взяли участь:

Рустем Умєров — глава української делегації (секретар РНБО України);

володимир мединський — очільник делегації рф;

Давид Арахамія — народний депутат України.

За даними журналістки Суспільного, мединського бачили біля готелю після завершення переговорів. У коментарі російським ЗМІ він підтвердив факт зустрічі з українською стороною.

Перемовини тривали приблизно півтори години. Офіційно теми розмови не розкривалися.

Перебіг переговорного процесу

Раніше того ж дня завершилися дводенні багатосторонні переговори за участі України, США та росії. Шостий президент України Володимир Зеленський заявив про прогрес у військових питаннях, зокрема щодо механізмів моніторингу припинення вогню.

Водночас сторони зберігають розбіжності з ключових політичних питань, зокрема щодо територій та статусу Запорізька АЕС.

Представник окупантів мединський назвав переговори «важкими, але діловими» та заявив, що наступний раунд має відбутися найближчим часом.