У Женеві Україна та рф провели окрему зустріч

Після завершення основного раунду переговорів у Женеві 18 лютого делегації України та росії провели окрему двосторонню зустріч. Про це повідомило Суспільне з посиланням на керівницю Служби секретаря РНБО Діану Давітян.
У зустрічі взяли участь:
- Рустем Умєров — глава української делегації (секретар РНБО України);
- володимир мединський — очільник делегації рф;
- Давид Арахамія — народний депутат України.
За даними журналістки Суспільного, мединського бачили біля готелю після завершення переговорів. У коментарі російським ЗМІ він підтвердив факт зустрічі з українською стороною.
Перемовини тривали приблизно півтори години. Офіційно теми розмови не розкривалися.
Перебіг переговорного процесу
Раніше того ж дня завершилися дводенні багатосторонні переговори за участі України, США та росії. Шостий президент України Володимир Зеленський заявив про прогрес у військових питаннях, зокрема щодо механізмів моніторингу припинення вогню.
Водночас сторони зберігають розбіжності з ключових політичних питань, зокрема щодо територій та статусу Запорізька АЕС.
Представник окупантів мединський назвав переговори «важкими, але діловими» та заявив, що наступний раунд має відбутися найближчим часом.