У Нобелівському комітеті роз’яснили щодо Премії миру

У Нобелівському комітеті нагадали, що Нобелівська премія миру назавжди залишається пов’язаною з особою або організацією, які офіційно її отримали. Незалежно від подальшої долі медалі, диплома чи призових коштів. Про це у п’ятницю, 16 січня, повідомило агентство Reuters.

У комітеті підкреслили, що жодні дії з фізичними атрибутами премії не змінюють статусу лауреата.

📢 «Незалежно від того, що може статися з медаллю, дипломом чи призовими грошима, саме оригінальний лауреат увійде в історію як отримувач Нобелівської премії», — пояснили у комітеті.

☝️ При цьому в офіційному коментарі не згадувалися імена Дональда Трампа чи Марії Коріни Мачадо. У Нобелівському комітеті також зазначили, що не коментують заяви, рішення або дії лауреатів після оголошення результатів вручення премії.

Роз’яснення пролунало на тлі резонансних повідомлень про те, що лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо передала свою Нобелівську премію миру президенту США Дональду Трампу.

Раніше Норвезький Нобелівський інститут уже наголошував, що офіційно передати, розділити або переоформити премію на іншу особу неможливо.

📌 Сам Дональд Трамп заявив, що Марія Коріна Мачадо «подарувала» йому свою Нобелівську премію миру за роботу, яку він, за його словами, виконав. Президент США назвав це «чудовим жестом взаємної поваги».