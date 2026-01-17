Субота, 17 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

У Нобелівському комітеті роз’яснили щодо Премії миру

Денис Молотов
У Нобелівському комітеті роз’яснили щодо Премії миру
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Нобелівському комітеті нагадали, що Нобелівська премія миру назавжди залишається пов’язаною з особою або організацією, які офіційно її отримали. Незалежно від подальшої долі медалі, диплома чи призових коштів. Про це у п’ятницю, 16 січня, повідомило агентство Reuters.

У комітеті підкреслили, що жодні дії з фізичними атрибутами премії не змінюють статусу лауреата.

📢 «Незалежно від того, що може статися з медаллю, дипломом чи призовими грошима, саме оригінальний лауреат увійде в історію як отримувач Нобелівської премії», — пояснили у комітеті.

☝️ При цьому в офіційному коментарі не згадувалися імена Дональда Трампа чи Марії Коріни Мачадо. У Нобелівському комітеті також зазначили, що не коментують заяви, рішення або дії лауреатів після оголошення результатів вручення премії.

Роз’яснення пролунало на тлі резонансних повідомлень про те, що лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо передала свою Нобелівську премію миру президенту США Дональду Трампу.

Раніше Норвезький Нобелівський інститут уже наголошував, що офіційно передати, розділити або переоформити премію на іншу особу неможливо.

📌 Сам Дональд Трамп заявив, що Марія Коріна Мачадо «подарувала» йому свою Нобелівську премію миру за роботу, яку він, за його словами, виконав. Президент США назвав це «чудовим жестом взаємної поваги».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Джон Болтон: «Припинення вогню для України може стати пасткою, а не порятунком»

ПОЛІТИКА

Україна отримала нову партію ракет для систем ППО — Зеленський

ВЛАДА

Верховна Рада проголосувала за відставку міністра оборони Шмигаля

ВАЖЛИВО

Директор-розпорядник МВФ здійснила візит до Києва

ВАЖЛИВО

Британська розвідка попередила про приховану загрозу з росії

ВАЖЛИВО

Удар по Дніпру 14 січня 2023 року: місто і Україна згадують жертв російського терору

ПОДІЇ

На росії відібрали чотири заводи данської будівельної компанії Rockwool

ПОДІЇ

Шмигаль заявив про стабільні запаси пального та рекордний імпорт

ВАЖЛИВО

Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан

ВАЖЛИВО

Повідомлено про підозру псевдозаступниці «міністра» сільського господарства «лнр»

КРИМІНАЛ

На фронті 14 січня сталось 132 бойових зіткнення, ворог здійснив 63 авіаудари – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

На Одещині російський дрон влучив у винзавод

ВІЙНА

Шмигаль очолив Міністерство енергетики: рішення підтримали 248 депутатів

ВАЖЛИВО

Масові протести в Ірані: медіа заявляють про 12 тисяч вбитих

ПОДІЇ

Нічна атака рф: Повітряні сили повідомили про 115 ворожих БпЛА

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ