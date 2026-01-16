Трамп потримався за медаль Нобелівської премії миру

Президент США Дональд Трамп отримав б/в медаль Нобелівської премії миру від лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо. Вручення відбулося під час їхньої особистої зустрічі у Білому домі. Про це у четвер, 15 січня, повідомило агентство Reuters.

Спочатку Мачадо не уточнювала, чи прийняв Трамп нагороду, а також не розкривала деталей щодо обставин вручення. Втім, пізніше з’явилося підтвердження з боку адміністрації США.

☝️ Видання Reuters зазначило, що лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо вручила свою медаль Нобелівської премії миру президентові США Дональду Трампу під час зустрічі в Білому домі. За даними агентства, цей жест був спрямований на те, щоб вплинути на позицію американського лідера щодо формування майбутнього політичного курсу Венесуели.

Представник Білого дому підтвердив Reuters, що Дональд Трамп має намір залишити медаль собі.

У четвер увечері Трамп написав у соціальних мережах:

📢 «Марія вручила мені Нобелівську премію миру за мою роботу. Це такий чудовий жест взаємної поваги. Дякую, Маріє!».

Сама Марія Коріна Мачадо назвала зустріч із президентом США «чудовою» та пояснила, що передача медалі стала символом визнання його, за її словами, відданості свободі венесуельського народу.

Згодом Білий дім оприлюднив фотографію, на якій Дональд Трамп і Марія Коріна Мачадо позують разом. А президент США тримає в руках велику золотисту рамку з медаллю Нобелівської премії миру.

Супровідний напис на рамці свідчить:

📢 «Президенту Дональду Дж. Трампу. На знак вдячності за Ваше видатне лідерство у просуванні миру через силу».

Цей жест у Білому домі назвали «особистим символом вдячності від імені венесуельського народу».

☝️ За інформацією Reuters, спроба Мачадо вплинути на Дональда Трампа відбулася після того, як він раніше відкинув ідею її призначення лідером Венесуели замість викраденого Ніколаса Мадуро.

Раніше Марія Коріна Мачадо публічно заявляла про намір «поділитися» своєю Нобелівською премією миру з Дональдом Трампом. Водночас Норвезький нобелівський комітет наголошував, що такий крок є неможливим.

⚠️ У поясненні Комітету зазначалося, що після оголошення лауреатів Нобелівська премія миру не може бути скасована, розділена або передана іншій особі. Рішення Комітету є остаточним і не підлягає зміні.

Слід зазначити, що Дональд Трамп неодноразово висловлював бажання отримати Нобелівську премію миру, посилаючись на свою роль у врегулюванні восьми міжнародних конфліктів. Водночас напередодні оголошення результатів за 2025 рік він заявляв, що його дії зі зупинки воєн були спрямовані не на здобуття нагороди, а на збереження людських життів.

👉 Нагадаємо, у жовтні 2025 року стало відомо, що Марія Коріна Мачадо була удостоєна Нобелівської премії миру за наполегливу боротьбу за демократичні права венесуельського народу.