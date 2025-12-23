Вівторок, 23 Грудня, 2025
У Німеччині звинуватили AfD у зборі даних на користь спецслужб рф

Денис Молотов
У Німеччині звинуватили AfD у зборі даних на користь спецслужб рф
Фото ілюстративне, з відкритих джерел: права партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD).

У Німеччині представники центристських політичних сил звинуватили праву партію «Альтернатива для Німеччини» (AfD) у зборі інформації, яка може становити інтерес для російських спецслужб. Про це повідомляє Politico.

☝️ Підставою для звинувачень стали офіційні запити депутата AfD у парламенті федеральної землі Тюрингія Рінго Мюльмана до регіонального уряду. Вони стосувалися, зокрема, постачання озброєнь Україні, а також наявності та ефективності систем захисту від безпілотників у самій Німеччині.

За словами міністра внутрішніх справ Тюрингії Георга Майєра, складається враження, що AfD і російські спецслужби діють у межах одного інформаційного порядку денного.

📢 «Виникає повне відчуття, що “Альтернатива для Німеччини” просто виконує завдання за списком, складеним у кремлі», — наголосив він.

Як зазначає видання, в одному з парламентських запитів Мюльман цікавився, яку саме інформацію має земельний уряд про транзит озброєнь через територію Тюрингії з 2022 року. В іншому — які технічні системи захисту від безпілотників відомі поліції Тюрингії та наскільки ефективно їх було протестовано для можливого використання правоохоронцями.

У самій AfD звинувачення категорично відкинули. Представники партії заявили, що йдеться про:

📢 «обґрунтовані питання члена парламенту, який серйозно ставиться до занепокоєнь і потреб громадян», а також про нібито «законні побоювання населення».

☝️ ЗМІ вже повідомляли, що члени  AfD систематично ініціюють запити щодо доступу до чутливої інформації про силові структури Німеччини. У політичних колах ФРН такі дії все частіше порівнюють із можливим шпигунством на користь іншої держави, зокрема росії.

👉 Також раніше очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність зробити країну «готовою до війни». Заяви пролунали на тлі зростання російської загрози.

