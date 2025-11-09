Неділя, 9 Листопада, 2025
Денис Молотов
Німеччина повинна бути «готовою до війни» через дії росії – Пісторіус

Очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність зробити країну «готовою до війни» на тлі зростання російської загрози. Його ініціатива викликала гострі політичні суперечки, повідомляє The Washington Post.

Міністр наголосив, що Німеччина має зміцнити обороноздатність. Адже, агресивна політика москви та заклики США до більшої європейської самостійності у сфері безпеки вимагають рішучих кроків.

☝️ Пісторіус, який залишається найпопулярнішим політиком у ФРН, попри опір навіть усередині власної Соціал-демократичної партії, зазначив, що країна повинна переглянути свою роль у безпековій архітектурі Європи.

Історично Німеччина позиціонувала себе як «мирний проєкт» після Другої світової війни. Однак нині експерти визнають, що Бундесвер залишається недоукомплектованим і технічно відсталим. Армії бракує близько 80 тисяч військовослужбовців до запланованих 260 тисяч, яких планують набрати протягом наступних десяти років.

Однопартієць міністра Зігмар Габріель прокоментував:

📢 «Німці хотіли б бути як Швейцарія — економічно успішними, але політично нейтральними. Ми не готові знову серйозно думати про війну».

Для часткового вирішення кадрового дефіциту Пісторіус запропонував модель добровільної служби — компроміс між позицією партії, що виступає проти примусового призову, та потребою посилити армію. Проте Християнсько-демократичний союз заблокував цю ініціативу.

Згодом урядова коаліція висунула альтернативну ідею — частковий призов через лотерею, але сам Пісторіус не підтримав і цей варіант.

Також нагадаємо, що раніше Берлін схвалив закупівлю оборонної техніки на понад €3 млрд (приблизно $3,47 млрд), зокрема бойових вертольотів та ракет IRIS-T.

Загалом у 2025 році на оборону Німеччина планує витратити €86,37 млрд, що на €10,36 млрд більше, ніж торік — це один із найвищих оборонних бюджетів у Європі.

👉 Раніше повідомлялось, що Уряд Німеччини планує збільшити допомогу Україні майже на 3 мільярди євро у 2026 році.

