Середа, 17 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

У Київській області горить логістичний центр після удару дронів рф

Денис Молотов
Денис Молотов
У Київській області горить логістичний центр після удару дронів рф

У Київській області в результаті повторної атаки російських дронів зафіксовано влучання на території логістичного центру. Там спалахнула масштабна пожежа, повідомила Київська обласна військова адміністрація (ОВА) у вівторок, 16 вересня.

📢 «Сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. Рятувальники вже працюють на місці», – йдеться у повідомленні.

☝️ Хоча в ОВА не уточнюють, про який саме об’єкт ідеться, за інформацією з соцмереж, мова може йти про комплекс торговельної мережі Епіцентр.

Внаслідок атаки в районі зафіксовано значні пошкодження: зруйновано чотири приватні будинки, складське приміщення, а також 14 вантажних і дев’ять легкових автомобілів.

Оперативні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків та документування удару.

Раніше повідомлялося, що окупанти відкрили вогонь по рятувальниках, які працювали на місці попереднього влучання у Київській області. Тоді було пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі.

☝️ Нагадаємо, цієї ночі росія запустила по Україні 113 ударних дронів. Підрозділи ППО і РЕБ збили або подавили 89 з них. Зафіксовано влучання 22 БпЛА у шести населених пунктах, ще два безпілотники впали після ураження.

👉 Також раніше повідомлялось, що у неділю, 14 вересня, російські окупаційні війська завдали артилерійського удару по селищу Білозерка Херсонської області.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Норвегія створила у Польщі полігон для підготовки військових ЗСУ

ПОДІЇ

У Києві пройшов п’ятий Саміт перших леді та джентльменів

ВАЖЛИВО

За минулу добу зафіксовано 205 бойових зіткнень – Генштаб

ВІЙНА

У Чернівцях депутати проголосували за звільнення голови облради

ВАЖЛИВО

Маск виділить $1 млн на мурали в пам’ять про українку Ірину Заруцьку

ПОЛІТИКА

Рубіо сумнівно висловився про російські дрони на Польщу

ПОЛІТИКА

Майже третина боїв – на одному напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

Кожен п’ятий забудовник на росії — банкрут: ринок житла занепадає

СУСПІЛЬСТВО

Європарламент відкриває своє представництво у Києві

ВАЖЛИВО

Окупанти з рф атакували Костянтинівку: багато жертв

ВІЙНА

Зеленський повідомив про зрив російського наступу на Суми

ВЛАДА

Війна та податки: як Луганщина сплачує кошти до бюджету у 2025 році – розмова з Людмилою Хворостян

ЛУГАНЩИНА

Діти з Коломийчиської громади відпочили в «Артеку» та на Закарпатті

ЛУГАНЩИНА

Польща вимагає від Угорщини зняти вето на вступ України до ЄС

ПОЛІТИКА

Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"