У Київській області горить логістичний центр після удару дронів рф

У Київській області в результаті повторної атаки російських дронів зафіксовано влучання на території логістичного центру. Там спалахнула масштабна пожежа, повідомила Київська обласна військова адміністрація (ОВА) у вівторок, 16 вересня.

📢 «Сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. Рятувальники вже працюють на місці», – йдеться у повідомленні.

☝️ Хоча в ОВА не уточнюють, про який саме об’єкт ідеться, за інформацією з соцмереж, мова може йти про комплекс торговельної мережі Епіцентр.

Внаслідок атаки в районі зафіксовано значні пошкодження: зруйновано чотири приватні будинки, складське приміщення, а також 14 вантажних і дев’ять легкових автомобілів.

Оперативні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків та документування удару.

Раніше повідомлялося, що окупанти відкрили вогонь по рятувальниках, які працювали на місці попереднього влучання у Київській області. Тоді було пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі.

☝️ Нагадаємо, цієї ночі росія запустила по Україні 113 ударних дронів. Підрозділи ППО і РЕБ збили або подавили 89 з них. Зафіксовано влучання 22 БпЛА у шести населених пунктах, ще два безпілотники впали після ураження.

👉 Також раніше повідомлялось, що у неділю, 14 вересня, російські окупаційні війська завдали артилерійського удару по селищу Білозерка Херсонської області.