У Києві пройшов п’ятий Саміт перших леді та джентльменів

У Києві відбувся п’ятий Саміт перших леді та джентльменів. Про це у суботу, 13 вересня, повідомив шостий президент України Володимир Зеленський.

☝️ Цього року захід уперше тривав два дні та зібрав найбільшу кількість учасників за весь час проведення – представників із 20 країн світу. До столиці приїхали перші леді та джентльмени, міністри освіти та їхні заступники. А також відомі педагоги, науковці, дослідники та лауреати Нобелівської премії.

📢 «Тема цьогорічного саміту – “Освіта, що моделює світ”. Йшлося про доступ до навчання навіть у найскладніших умовах, роль учителів у формуванні поколінь, про інновації та технології в освіті та про те, як вона може стати фундаментом миру та розвитку», – йдеться в повідомленні.

Шостий президент України наголосив, що саміт особисто підтримали перші леді та джентльмени з Австрії, Данії, Естонії, Литви, Фінляндії, Сербії та Німеччини.

📢 «І ми вдячні за цей візит і всю підтримку. Для України цей саміт – доказ, що навіть у час війни ми залишаємося частиною глобального діалогу, разом шукаємо відповіді на виклики. І це важливо», – підкреслив Зеленський.

1 з 10

☝️ Нагадаємо, четвертий Саміт перших леді та джентльменів відбувся 12 вересня 2024 року в Києві. Він був присвячений безпеці дітей під час збройних конфліктів.

👉 Також раніше Володимир Зеленський повідомив, що під час засідання Ставки верховного головнокомандувача Олександр Сирський доповів про зрив російських планів на Сумському напрямку.