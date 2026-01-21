У Києві повністю відновили водопостачання після масованої атаки рф

Водопостачання у Києві вдалося відновити в повному обсязі після аварійних робіт, спричинених масованою російською атакою. Про це у середу, 21 січня, повідомив «Київводоканал».

У підприємстві зазначили, що фахівці «Київводоканалу» спільно з енергетиками завершили всі необхідні ремонтні роботи, і наразі водопровідні об’єкти столиці функціонують у штатному режимі.

📢 «Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками завершили ремонтні роботи, і наразі водопровідні об’єкти міста працюють в нормальному режимі», – йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії звернули увагу мешканців багатоповерхових будинків на технічні особливості подачі води. Зокрема, вода на верхні поверхи подається за допомогою підкачувальних насосів, робота яких напряму залежить від наявності електроенергії. У разі знеструмлення такі насоси не функціонують. Тому, на останніх поверхах можливі перебої з водопостачанням навіть після загального відновлення послуги в районі.

Нагадаємо, в ніч на 20 січня росія здійснила черговий масований удар по Києву, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури без опалення у столиці залишалися понад 5600 будинків, без водопостачання — весь лівий берег, а без електрики — сотні тисяч мешканців.

Увечері того ж дня повідомлялося, що тепло вдалося повернути до 1600 житлових будинків. Однак, ще близько 4000 будівель залишалися без опалення на ніч.

Станом на ранок 21 січня у Києві діють екстрені відключення електроенергії. У столиці та Київській області фіксується одна з найскладніших ситуацій в енергосистемі, про що раніше повідомляло «Укренерго».