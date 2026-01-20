Вівторок, 20 Січня, 2026
Нічна атака рф по Києву: масштабні відключення тепла і води

Денис Молотов
Нічна атака рф по Києву: масштабні відключення тепла і води
Фото: пункт обігріву / ДСНС Київської області.

Нічний удар по Києву, здійснений російськими окупаційними військами, призвів до масштабних перебоїв у роботі критичної інфраструктури столиці. Станом на ранок без теплопостачання залишаються 5635 багатоповерхових будинків, а весь лівий берег Києва — без води. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.

За словами мера, ще напередодні ввечері з майже шести тисяч будинків лише 16 залишалися без тепла через пошкодження об’єктів критичної інфраструктури внаслідок попередньої атаки 9 січня. Однак новий удар рф по Києву вночі суттєво погіршив ситуацію.

📢 «Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання. Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян», — зазначив Кличко.

У Дніпровському районі столиці одна людина дістала поранення внаслідок атаки та перебуває на стаціонарному лікуванні в одній зі столичних лікарень. Також у районі зафіксовано пошкодження нежитлових приміщень за кількома адресами.

Внаслідок падіння уламків було пошкоджено будівлю початкової школи, вибито вікна в кількох житлових будинках. Окрім цього, уламки безпілотника впали на відкриту територію, що призвело до загоряння автомобілів.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) підтвердили значні руйнування в районі.

📢 «В районі пошкоджено декілька житлових будинків, нежитлові будівлі, автівки, освітні заклади та інфраструктурні об’єкти. Є постраждалі. З ночі перебуваю на місцях. Рятувальні, комунальні та правоохоронні служби надають допомогу та ліквідовують наслідки ворожих атак», — повідомили в КМВА.

☝️ Екстрені служби продовжують роботу з ліквідації наслідків чергового удару рф по Києву, а комунальні служби намагаються якнайшвидше відновити базові послуги для мешканців столиці.

📌 Нагадаємо, в ніч проти вівторка, 20 січня, у Києві пролунала серія потужних вибухів. Перед цим повідомлялося про загрозу застосування балістичного озброєння та ударних безпілотників.

👉 Також раніше російські агресори завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. Під ворожий обстріл потрапив Слобідський район міста.

