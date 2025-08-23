Неділя, 24 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

У Києві очікують візит спецпредставника США Кіта Келлога

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві очікують візит спецпредставника США Кіта Келлога

У суботу, 23 серпня, столицю України відвідає спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог. Про його візит повідомив у соцмережі X (колишній Twitter) журналіст агентства Reuters Грем Слеттері, посилаючись на власні джерела.

За отриманою інформацією, програма перебування американського політика розпочнеться з участі у молитовному сніданку, що відбудеться у Києві. Після цього Келлог візьме участь у низці урочистих подій, приурочених до 34-ї річниці проголошення незалежності України, яка відзначатиметься 24 серпня.

Очікується, що під час візиту американський представник також проведе низку зустрічей із керівництвом держави та окремими урядовими посадовцями. За словами джерел, він має намір обговорити «дипломатичну метушню цього тижня», а також актуальні питання міжнародної співпраці.

Поїздка відбувається у важливий момент, коли тривають консультації між Сполученими Штатами, Україною та низкою країн Євросоюзу. Головна тема перемовин – вироблення довгострокових гарантій безпеки для Києва у випадку можливого досягнення мирних домовленостей із росією.

☝️ Нагадаємо, що попередній візит Кіта Келлога в Україну відбувся у липні. Тоді він відвідав меморіал, присвячений дітям, які загинули внаслідок російської агресії. Окрім того, американський політик побував на кількох оборонних об’єктах та висловив захоплення рівнем розробок українських безпілотників, назвавши їх інноваційними та ефективними у боротьбі проти агресора.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зеленський: сьогоднішня зустріч із Трампом була найкращою

ВАЖЛИВО

Луганщина у 2025 році майже вдвічі збільшила підтримку Сил оборони – Харченко

ЛУГАНЩИНА

Ердоган і путін обговорили Україну та підсумки зустрічі з Трампом

ПОЛІТИКА

Ще одна країна підтвердила участь у гарантіях безпеки України

ВАЖЛИВО

Нічна атака дронами по Чугуївській громаді: зруйновані склади

ВІЙНА

Громади Сіверськодонецького району спрямували понад 367 млн грн на підтримку ЗСУ

ЛУГАНЩИНА

У Євросоюзі зростає інтерес до інвестицій в оборонний сектор України

ЕКОНОМІКА

Зеленський пояснив за яких умов можливі вибори в Україні

ВЛАДА

Фронт 24 серпня: ЗСУ відбили 179 атак ворога, завдавши значних втрат

ПОДІЇ

Чи достатньо Зеленський подякував Трампу? – WSJ

ПОЛІТИКА

рф вдарила ракетами та дронами по Сумщині: багато руйнувань

ВАЖЛИВО

У Волгограді на росії після атаки дронів загорівся НПЗ

ВІЙНА

Представники Луганщини взяли участь у VIII Міжнародному ветеранському форумі

ЛУГАНЩИНА

На фронті відбулося 107 боєзіткнень: найбільше на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Фейк: У Вашингтоні вивісили плакат із закликом до Зеленського вдягти костюм на зустріч з Трампом

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"