У Києві очікують візит спецпредставника США Кіта Келлога

У суботу, 23 серпня, столицю України відвідає спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог. Про його візит повідомив у соцмережі X (колишній Twitter) журналіст агентства Reuters Грем Слеттері, посилаючись на власні джерела.

За отриманою інформацією, програма перебування американського політика розпочнеться з участі у молитовному сніданку, що відбудеться у Києві. Після цього Келлог візьме участь у низці урочистих подій, приурочених до 34-ї річниці проголошення незалежності України, яка відзначатиметься 24 серпня.

Очікується, що під час візиту американський представник також проведе низку зустрічей із керівництвом держави та окремими урядовими посадовцями. За словами джерел, він має намір обговорити «дипломатичну метушню цього тижня», а також актуальні питання міжнародної співпраці.

Поїздка відбувається у важливий момент, коли тривають консультації між Сполученими Штатами, Україною та низкою країн Євросоюзу. Головна тема перемовин – вироблення довгострокових гарантій безпеки для Києва у випадку можливого досягнення мирних домовленостей із росією.

☝️ Нагадаємо, що попередній візит Кіта Келлога в Україну відбувся у липні. Тоді він відвідав меморіал, присвячений дітям, які загинули внаслідок російської агресії. Окрім того, американський політик побував на кількох оборонних об’єктах та висловив захоплення рівнем розробок українських безпілотників, назвавши їх інноваційними та ефективними у боротьбі проти агресора.