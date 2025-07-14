Зеленський провів переговори з Кітом Келлогом у Києві

Шостий президент України Володимир Зеленський 14 липня провів у Києві переговори зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом. Зустріч проходила у двох форматах — тет-а-тет та у розширеному колі делегацій. Про це повідомила пресслужба глави держави.

📢 «Ми вдячні президентові США за всі його меседжі та справді сильні рішення щодо відновлення постачань для нас. Ми вдячні за двопартійну підтримку. У нас була дуже хороша розмова в Гаазі з паном Президентом і була телефонна розмова. Ми ухвалили певні рішення, які є дуже позитивними для обох країн», — заявив Володимир Зеленський.

☝️ Ключовими темами перемовин стали:

активізація постачання американського озброєння;

зокрема систем протиповітряної оборони (Patriot);

ситуація на фронті;

потреби української армії;

посилення санкційного тиску на росію.

Окрема увага приділялася ракетному і дроновому терору рф. У червні, за даними української сторони, ворог випустив по території України понад 330 ракет (з них 80 — балістичних), більш як 5 тисяч ударних безпілотників та стільки ж авіабомб.

🔹 Обговорили й можливості спільного виробництва БпЛА. Зокрема йшлося про пряму закупівлю українських дронів Сполученими Штатами та потенційні поставки озброєння в рамках американсько-європейської кооперації.

Зеленський підтвердив зацікавленість у купівлі американського озброєння — передусім систем ППО, — та наголосив на критичній важливості підтримки України для захисту цивільного населення і стратегічної стабільності в Європі.

🛑 Обговорювалося також питання припинення вогню та формування умов для тривалого миру. За словами Зеленського, йдеться лише про справедливе завершення війни — шляхом посилення санкцій, тиску та дипломатичних зусиль.

📌 У цьому контексті згадувалося і про двопартійний законопроєкт сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який уже підтримали понад 80 членів американського Сенату. Законопроєкт передбачає посилення санкцій проти рф і, за оцінкою української сторони, може стати ще одним потужним важелем у боротьбі з агресором.

☝️ Нагадаємо, Кіт Келлог прибув в Україну з тривалим візитом. На порядку денному: оборонна співпраця, розширення поставок озброєнь, санкції, захист цивільного населення та стратегічна безпека.

❗ Тим часом у кремлі розглядають Келлога як потенційного посередника для переговорів з Україною.