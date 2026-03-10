ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
Працівник Бучанського ТЦК задекларував золоті злитки на 7,7 млн грн

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Працівник першого відділу Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Олег Коломієць задекларував значні заощадження у вигляді золота, великої суми готівки та дорогоцінності. Відповідна інформація міститься у його електронній декларації.

Згідно з документом, у власності військовослужбовця перебувають золоті злитки на суму 7 млн 700 тис. 300 грн. За актуальними цінами на дорогоцінні метали ця сума приблизно відповідає 1 кілограму 74,9 грама золота.

Працівник Бучанського ТЦК задекларував золоті злитки на 7,7 млн грн 03
Скриншот з відкритих джерел: Працівник Бучанського ТЦК задекларував золоті злитки майже на 8 млн грн. / 10.03.2026

Окрім цього, у декларації зазначені готівкові заощадження у валюті. Зокрема, родина задекларувала 35 тисяч доларів США та 8,5 тисячі євро, які вказані як спільна власність подружжя.

Працівник Бучанського ТЦК задекларував золоті злитки на 7,7 млн грн 02
Скриншот з відкритих джерел: Працівник Бучанського ТЦК задекларував золоті злитки майже на 8 млн грн. / 10.03.2026

Також у документі вказано ювелірні вироби із золота та срібла, загальна вартість яких становить 778 тисяч 826 гривень.

Працівник Бучанського ТЦК задекларував золоті злитки на 7,7 млн грн 04
Скриншот з відкритих джерел: Працівник Бучанського ТЦК задекларував золоті злитки майже на 8 млн грн. / 10.03.2026

Водночас у декларації не уточнюється, які саме прикраси входять до цього переліку.

Згідно з поданими даними, річний дохід Олега Коломійця за звітний період становив 366 тис. 398 грн.

Основну частину цієї суми він отримав як заробітну плату під час роботи в Київському обласному ТЦК, де служив раніше.

У декларації також зазначено, що військовослужбовець користувався державними програмами «Зимова підтримка» та «Національний кешбек».

Працівник Бучанського ТЦК задекларував золоті злитки на 7,7 млн грн 01
Скриншот з відкритих джерел: Працівник Бучанського ТЦК задекларував золоті злитки майже на 8 млн грн. / 10.03.2026

Водночас інші члени його родини, відповідно до поданих даних, у звітному періоді доходів не декларували.

👉 Також нагадаємо, на Київщині правоохоронці викрили військового посадовця, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди. За даними слідства, офіцер ТЦК вимагав з військовозобов’язаного хабар у розмірі 4 тисяч доларів в обмін на сприяння в уникненні мобілізації

