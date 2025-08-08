У селі на Волині люди розтрощили автомобіль ТЦК

У Волинській області сталась чергова протидія представникам територіального центру комплектування. Цього разу інцидент мав місце в селі Соловичі Ковельського району 7 серпня, близько 16:30. Як повідомив обласний ТЦК у п’ятницю, 8 серпня, група громадян здійснила спланований акт проти службової автівки ТЦК та СП, який прибув у населений пункт у супроводі співробітників поліції для оповіщення військовозобов’язаних.

📢 «7 серпня близько 16:30 у селі Соловичі Ковельського району, під час оповіщення військовозобов’язаних, військовослужбовці одного із РТЦК та СП Волинської області спільно з працівниками Національної поліції зазнали нападу групи невстановлених осіб», – йдеться в повідомленні.

Один із місцевих жителів відмовився показувати посвідчення особи та, не бажаючи контакту з правоохоронцями, спробував утекти.

Реакція з боку інших людей була агресивною й раптовою: чоловік, який представився як староста села, стрибнув на капот службової машини та завдав сильного удару по лобовому склу каменем, розбивши його. Інцидент розгорівся миттєво, до нього приєдналася ще одна людина — жінка, яка почала активно бити по корпусу транспортного засобу.

Поки ситуація загострювалася, ще один чоловік, озброєний металевим предметом (ймовірно, гайковим ключем), підбіг до авто та розбив бокові вікна. Далі він щонайменше тричі вдарив водія по руці, завдавши тілесних ушкоджень.

За короткий час рух службового автомобіля ТЦК було повністю заблоковано двома вантажівками, які перекрили дорогу. Близько десяти людей оточили машину й протягом кількох хвилин безперервно завдавали ударів по її корпусу, розбиваючи елементи кузова та скла.

Дії фігурантів кваліфіковані згідно з ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок. Крім того, окремі дії ще одного з громадян попередньо підпадають під статтю про хуліганство (ст. 296 КК України). Один із найактивніших учасників протидії ТЦК вже затриманий. Інші фігуранти встановлюються.

Цей випадок — не перший за останній тиждень. У Рівному кілька днів тому шестеро людей заблокували автомобіль ТЦК, вимагаючи відпустити мобілізованого.

А в Миколаївській області невідомі з бейсбольними битами чинили опір представникам центру комплектування. Було спричинено тілесні ушкодження.

❗Зазначені події вказують на тривожну тенденцію: дедалі частіше фіксуються випадки активного опору діяльності військових комісаріатів (ТЦК) та супровідних служб.