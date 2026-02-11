У країнах ЄС зросла кількість українських біженців

У країнах Європейського Союзу знову зросла кількість біженців з України. Тільки за останній місяць 24 тисячі українців отримали статус тимчасового захисту. Про це свідчать дані Євростату, оприлюднені напередодні.

📊 Зазначається, що станом на 31 грудня 2025 року кількість громадян, які покинули Україну після початку повномасштабної війни і отримали статус тимчасового захисту в ЄС, становила загалом 4,35 млн осіб. У порівнянні з кінцем листопада цей показник зріс ще на 24 675 людей (на 0,6%).

🌍 Країни, що прийняли найбільше українців

Найбільша кількість громадян України з тимчасовим захистом перебуває у:

Німеччині — 1 250 620 людей (28,7%);

— 1 250 620 людей (28,7%); Польщі — 969 240 людей (22,3%);

— 969 240 людей (22,3%); Чехії — 393 055 людей (9,0%).

Водночас у відносному вимірі (на душу населення) найбільше українців прийняли:

☑ Чехія;

☑ Польща;

☑ Словаччина;

☑ Кіпр.

📈 Динаміка змін у країнах ЄС

Серед 26 держав Євросоюзу:

у 22 країнах кількість українців із тимчасовим захистом зросла;

кількість українців із тимчасовим захистом зросла; у 4 країнах — зменшилася.

Найбільший приріст зафіксовано у:

☑ Німеччині (+9 620 людей);

☑ Іспанії (+2 235 людей);

☑ Румунії (+2 160 людей).

Натомість найбільше зняття з реєстрації відбулося у:

☑ Франції (–1 250 людей);

☑ Естонії (–470 людей).

👩‍👧‍👦 Соціальна структура

Серед українців із тимчасовим захистом у Європі:

☑ 43,6% — дорослі жінки;

☑ 30,5% — діти;

☑ 25,9% — дорослі чоловіки.

🛂 Термін дії захисту

У червні 2025 року Євросоюз ухвалив рішення продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року.

Це гарантує громадянам України право на:

☑ проживання;

☑ працевлаштування;

☑ освіту;

☑ медичну допомогу.

Таким чином, ЄС продовжує залишатися основним напрямком для українців, які вимушено залишили країну через повномасштабну війну.

