У країнах ЄС зросла кількість українських біженців

У країнах Європейського Союзу знову зросла кількість біженців з України. Тільки за останній місяць 24 тисячі українців отримали статус тимчасового захисту. Про це свідчать дані Євростату, оприлюднені напередодні.
📊 Зазначається, що станом на 31 грудня 2025 року кількість громадян, які покинули Україну після початку повномасштабної війни і отримали статус тимчасового захисту в ЄС, становила загалом 4,35 млн осіб. У порівнянні з кінцем листопада цей показник зріс ще на 24 675 людей (на 0,6%).
🌍 Країни, що прийняли найбільше українців
Найбільша кількість громадян України з тимчасовим захистом перебуває у:
- Німеччині — 1 250 620 людей (28,7%);
- Польщі — 969 240 людей (22,3%);
- Чехії — 393 055 людей (9,0%).
Водночас у відносному вимірі (на душу населення) найбільше українців прийняли:
☑ Чехія;
☑ Польща;
☑ Словаччина;
☑ Кіпр.
📈 Динаміка змін у країнах ЄС
Серед 26 держав Євросоюзу:
- у 22 країнах кількість українців із тимчасовим захистом зросла;
- у 4 країнах — зменшилася.
Найбільший приріст зафіксовано у:
☑ Німеччині (+9 620 людей);
☑ Іспанії (+2 235 людей);
☑ Румунії (+2 160 людей).
Натомість найбільше зняття з реєстрації відбулося у:
☑ Франції (–1 250 людей);
☑ Естонії (–470 людей).
👩👧👦 Соціальна структура
Серед українців із тимчасовим захистом у Європі:
☑ 43,6% — дорослі жінки;
☑ 30,5% — діти;
☑ 25,9% — дорослі чоловіки.
🛂 Термін дії захисту
У червні 2025 року Євросоюз ухвалив рішення продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року.
Це гарантує громадянам України право на:
☑ проживання;
☑ працевлаштування;
☑ освіту;
☑ медичну допомогу.
Таким чином, ЄС продовжує залишатися основним напрямком для українців, які вимушено залишили країну через повномасштабну війну.
👉 Також раніше було повідомлено, що у Києві більш ніж 1100 житлових будинків залишаються без опалення.