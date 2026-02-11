Середа, 11 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

У країнах ЄС зросла кількість українських біженців

Денис Молотов
У країнах ЄС зросла кількість українських біженців
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У країнах Європейського Союзу знову зросла кількість біженців з України. Тільки за останній місяць 24 тисячі українців отримали статус тимчасового захисту. Про це свідчать дані Євростату, оприлюднені напередодні.

📊 Зазначається, що станом на 31 грудня 2025 року кількість громадян, які покинули Україну після початку повномасштабної війни і отримали статус тимчасового захисту в ЄС, становила загалом 4,35 млн осіб. У порівнянні з кінцем листопада цей показник зріс ще на 24 675 людей (на 0,6%).

🌍 Країни, що прийняли найбільше українців

Найбільша кількість громадян України з тимчасовим захистом перебуває у:

  • Німеччині — 1 250 620 людей (28,7%);
  • Польщі — 969 240 людей (22,3%);
  • Чехії — 393 055 людей (9,0%).

Водночас у відносному вимірі (на душу населення) найбільше українців прийняли:

☑ Чехія;
☑ Польща;
☑ Словаччина;
☑ Кіпр.

📈 Динаміка змін у країнах ЄС

Серед 26 держав Євросоюзу:

  • у 22 країнах кількість українців із тимчасовим захистом зросла;
  • у 4 країнах — зменшилася.

Найбільший приріст зафіксовано у:
☑ Німеччині (+9 620 людей);
☑ Іспанії (+2 235 людей);
☑ Румунії (+2 160 людей).

Натомість найбільше зняття з реєстрації відбулося у:

☑ Франції (–1 250 людей);
☑ Естонії (–470 людей).

👩‍👧‍👦 Соціальна структура

Серед українців із тимчасовим захистом у Європі:

43,6% — дорослі жінки;
30,5% — діти;
25,9% — дорослі чоловіки.

🛂 Термін дії захисту

У червні 2025 року Євросоюз ухвалив рішення продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року.

Це гарантує громадянам України право на:

☑ проживання;
☑ працевлаштування;
☑ освіту;
☑ медичну допомогу.

У країнах ЄС зросла кількість українських біженців 01
фото: Eurostat

Таким чином, ЄС продовжує залишатися основним напрямком для українців, які вимушено залишили країну через повномасштабну війну.

👉 Також раніше було повідомлено, що у Києві більш ніж 1100 житлових будинків залишаються без опалення.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп заявив, що запобіг «ядерній війні» між Україною та росією

ВАЖЛИВО

Польща готує 48-й пакет військової допомоги Україні на 200 млн злотих

ВАЖЛИВО

Бурштинська ТЕС повністю зупинила роботу через атаку

ВАЖЛИВО

Понад третина зі 133 боїв – на Покровському, Гуляйпільському та Слов’янському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Професійна розробка інтернет-магазинів

СУСПІЛЬСТВО

Дрони рф вбили людину в Новгороді-Сіверському: є поранені та руйнування

ВІЙНА

Через удари рф енергосистема України працює в обмеженому режимі

ВАЖЛИВО

Онкологія в Україні: на обліку понад 1,1 млн пацієнтів

СУСПІЛЬСТВО

Зеленський підтвердив, що з росіянами не вдалось домовитись

ВАЖЛИВО

Генштаб оновив карту: 152 бої, третина з них на Покровському та Гуляйпільському напрямках

ВІЙНА

Боїв за добу на фронті поменшало: Генштаб оновив карту за напрямками

ВІЙНА

У січні загальні втрати противника становили понад 31,7 тис. осіб – Сирський

ПОДІЇ

Омбудсмен: кількість скарг на ТЦК зросла у сотні разів

ВАЖЛИВО

“Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто”: експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії

ПОДІЇ

На Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію з енергетикою

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"