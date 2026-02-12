Четвер, 12 Лютого, 2026
У Херсоні через обстріли поранені медики та 18-річний хлопець

Денис Молотов
У Херсоні через обстріли поранені медики та 18-річний хлопець
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Уранці 12 лютого внаслідок російського обстрілу Херсона постраждали двоє медичних працівників. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

Під час атаки 58-річний чоловік і 47-річна жінка перебували вдома. Вони отримали вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес.

Потерпілі самостійно звернулися по допомогу до лікарні. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Атака дрона на лікарню

Близько 13:30 російські військові атакували з безпілотника одну з лікарень у Херсоні.

За даними ОВА, вибухівку з дрона скинули на 18-річного хлопця, який ремонтував покрівлю будівлі. Він дістав вибухову травму та контузію. Постраждалий перебуває під наглядом медиків.

📢 «Орієнтовно о 13:30 російські військові атакували з БпЛА одну з лікарень у Херсоні. Ворог скинув вибухівку з дрона на 18-річного хлопця, який лагодив покрівлю. Він дістав вибухову травму та контузію. Постраждалий – під наглядом медиків», – йдеться в офіційному повідомленні Херсонської ОВА.

Раніше повідомлялося, що в Херсоні російські військові скинули вибухівку з дрона на підлітка та його батька — обидва зазнали поранень.

👉 Також стало відомо, що у Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки зафіксовано пошкодження виробничих і складських приміщень двох підприємств.

