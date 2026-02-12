У Херсоні через обстріли поранені медики та 18-річний хлопець

Уранці 12 лютого внаслідок російського обстрілу Херсона постраждали двоє медичних працівників. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

Під час атаки 58-річний чоловік і 47-річна жінка перебували вдома. Вони отримали вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес.

Потерпілі самостійно звернулися по допомогу до лікарні. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Атака дрона на лікарню

Близько 13:30 російські військові атакували з безпілотника одну з лікарень у Херсоні.

За даними ОВА, вибухівку з дрона скинули на 18-річного хлопця, який ремонтував покрівлю будівлі. Він дістав вибухову травму та контузію. Постраждалий перебуває під наглядом медиків.

