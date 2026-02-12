Четвер, 12 Лютого, 2026
Атака на Київщину: руйнування у Броварському районі

Денис Молотов
Фото: ДСНС Київської області / архівне фото / наслідки попередніх російських атак на Київщину.

У Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки зафіксовано пошкодження виробничих і складських приміщень двох підприємств. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

📢 «У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджено виробничі та складські приміщення двох підприємств. Також на території двох приватних домоволодінь зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей без руйнувань. Усі відповідні служби працюють на місцях», — зазначив він.

Наслідки атаки
  • пошкоджено об’єкти підприємств;
  • зафіксовано падіння уламків на території двох приватних домоволодінь;
  • руйнувань житлових будівель немає;
  • постраждалих серед населення не зафіксовано.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

🔻 Масована атака по Україні

Вночі росія здійснила комбіновану атаку по території України. Під ударами опинилися, зокрема, Київ, Харків, Дніпро та Одеса.

За даними Повітряних сил, сили ППО знешкодили:

  • 15 балістичних ракет;
  • одну авіаційну ракету;
  • 197 ударних безпілотників.

👉 Також нагадаємо, що у Конотопському районі Сумської області російські війська здійснили атаку безпілотником по об’єктах залізничної інфраструктури.

