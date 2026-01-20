У Європі зафіксували рекордне зростання цін на DDR5

Вартість оперативної пам’яті в Європі за останні місяці суттєво зросла, причому найбільший стрибок зафіксовано у сегменті DDR5. Про це свідчать підрахунки аналітиків ресурсу 3DCenter, які проаналізували ситуацію на німецькому роздрібному ринку.

📊 За їхніми даними, з липня минулого року до середини січня середні ціни на модулі DDR5 у Німеччині зросли приблизно у 4,4 раза, що відповідає підвищенню на близько 340%.

☝️ Аналітики відзначають чітку тенденцію: чим нижчою була початкова ціна модуля, тим різкіше він дорожчав з часом. Найбільш різке зростання припало на грудень — лише за один місяць роздрібні ціни на DDR5 підскочили на 93%.

▪️ у листопаді подорожчання становило близько 50%;

▪️ у січні, який ще не завершився, — вже +27,6%.

Пам’ять попередніх поколінь — DDR3 і DDR4 — зростала в ціні повільніше, однак загальна динаміка також викликає занепокоєння. У середньому з липня ціни на ці модулі у Німеччині збільшилися на 219%. При цьому саме в період з жовтня по січень темпи зростання суттєво прискорилися: лише за січень DDR3 та DDR4 подорожчали на 46,3%.

📌 Фахівці не виключають, що пам’ять попередніх стандартів згодом може «наздогнати» DDR5 за масштабами подорожчання.

Схожа ситуація спостерігається і в сегменті мобільної пам’яті SODIMM👇

▪️ DDR3 для ноутбуків подорожчала на 75–134%;

▪️ DDR5 у мобільному форматі зросла в ціні на 216–344% залежно від обсягу.

У середньому всі типи оперативної пам’яті для ноутбуків у Німеччині за пів року стали дорожчими майже утричі.

Подорожчання торкнулося й інших комплектуючих. Внутрішні твердотільні накопичувачі (SSD) за цей період додали в ціні в середньому 79%, причому моделі формату M.2 дорожчали швидше, ніж SATA-накопичувачі. Класичні 3,5-дюймові жорсткі диски подорожчали приблизно на 53%, тоді як зовнішні HDD та SSD — лише на 11%.

🎮 На цьому тлі ігрові відеокарти AMD та Nvidia демонструють відносну стабільність: середнє зростання цін становить близько 14%. Водночас окремі моделі, переважно старші рішення Nvidia, які активно використовують і для обчислювальних завдань, подорожчали значно сильніше — на 21–33%.

