Вівторок, 20 Січня, 2026
У Європі зафіксували рекордне зростання цін на DDR5

Денис Молотов
У Європі зафіксували рекордне зростання цін на DDR5
Ілюстративне фото

Вартість оперативної пам’яті в Європі за останні місяці суттєво зросла, причому найбільший стрибок зафіксовано у сегменті DDR5. Про це свідчать підрахунки аналітиків ресурсу 3DCenter, які проаналізували ситуацію на німецькому роздрібному ринку.

📊 За їхніми даними, з липня минулого року до середини січня середні ціни на модулі DDR5 у Німеччині зросли приблизно у 4,4 раза, що відповідає підвищенню на близько 340%.

☝️ Аналітики відзначають чітку тенденцію: чим нижчою була початкова ціна модуля, тим різкіше він дорожчав з часом. Найбільш різке зростання припало на грудень — лише за один місяць роздрібні ціни на DDR5 підскочили на 93%.

▪️ у листопаді подорожчання становило близько 50%;
▪️ у січні, який ще не завершився, — вже +27,6%.

Пам’ять попередніх поколінь — DDR3 і DDR4 — зростала в ціні повільніше, однак загальна динаміка також викликає занепокоєння. У середньому з липня ціни на ці модулі у Німеччині збільшилися на 219%. При цьому саме в період з жовтня по січень темпи зростання суттєво прискорилися: лише за січень DDR3 та DDR4 подорожчали на 46,3%.

📌 Фахівці не виключають, що пам’ять попередніх стандартів згодом може «наздогнати» DDR5 за масштабами подорожчання.

Схожа ситуація спостерігається і в сегменті мобільної пам’яті SODIMM👇

▪️ DDR3 для ноутбуків подорожчала на 75–134%;
▪️ DDR5 у мобільному форматі зросла в ціні на 216–344% залежно від обсягу.

У середньому всі типи оперативної пам’яті для ноутбуків у Німеччині за пів року стали дорожчими майже утричі.

Подорожчання торкнулося й інших комплектуючих. Внутрішні твердотільні накопичувачі (SSD) за цей період додали в ціні в середньому 79%, причому моделі формату M.2 дорожчали швидше, ніж SATA-накопичувачі. Класичні 3,5-дюймові жорсткі диски подорожчали приблизно на 53%, тоді як зовнішні HDD та SSD — лише на 11%.

🎮 На цьому тлі ігрові відеокарти AMD та Nvidia демонструють відносну стабільність: середнє зростання цін становить близько 14%. Водночас окремі моделі, переважно старші рішення Nvidia, які активно використовують і для обчислювальних завдань, подорожчали значно сильніше — на 21–33%.

👉 Також нагадаємо, що чат-бот штучного інтелекту Grok, створений компанією Ілона Маска, буде інтегрований у мережі Міністерства оборони США та працюватиме поряд із генеративними рішеннями Google.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

