ШІ Grok Ілона Маска інтегрують у мережі Пентагону США

Денис Молотов
ШІ Grok Ілона Маска інтегрують у мережі Пентагону США
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Чат-бот штучного інтелекту Grok, створений компанією Ілона Маска, буде інтегрований у мережі Міністерства оборони США та працюватиме поряд із генеративними рішеннями Google. Про це в понеділок повідомив міністр оборони США Піт Гегсет, інформує ABC News.

☝️ Рішення ухвалене в межах ширшої стратегії Пентагону, спрямованої на максимальне використання військових і розвідувальних даних у системах штучного інтелекту.

Заява прозвучала лише через кілька днів після резонансу довкола Grok, інтегрованого в соцмережу X (колишній Twitter), коли сервіс зазнав міжнародної критики та перевірок через створення неприйнятного дипфейкового контенту без згоди зображених осіб.

📢 «Зовсім скоро на всіх несекретних і секретних мережах нашого відомства працюватимуть найкращі у світі моделі штучного інтелекту», — заявив Гегсет.

За його словами, Grok планують запустити всередині Міноборони вже цього місяця. Водночас міністр оголосив про намір зробити всі релевантні дані ІТ-систем Збройних сил США доступними для використання ШІ, зокрема й інформацію з розвідувальних баз.

Гегсет наголосив, що активне впровадження ШІ має прискорити технологічні інновації у військовій сфері. Пентагон володіє значним масивом «перевірених у боях операційних даних», накопичених за понад два десятиліття військових та розвідувальних операцій.

📌 Раніше повідомлялося, що чат-бот Grok має розширені можливості імітації розмов (відверта лайка та еротичні діалоги). ШІ викликав певну критику через ці особливості стилю комунікації.

👉 Також нагадаємо, що американська компанія Google повідомила російських інтернет-провайдерів про намір вивести з експлуатації та забрати сервери Dell R720. Вони використовувались для прискорення доставки контенту користувачам.

