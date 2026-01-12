У ЄС обговорюють створення єдиних військ замість присутності армії США

У Європейському Союзі розглядають ідею створення єдиних військових сил, які могли б поступово замінити присутність американських військових на території Європи. Таку пропозицію озвучив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс під час виступу у Швеції. Про це в неділю, 11 січня, повідомляє литовський суспільний мовник LRT.

☝️ За словами Кубілюса, одним з можливих сценаріїв може стати формування потужного постійного європейського війська чисельністю близько 100 тисяч осіб. Такий крок, на його думку, суттєво посилив би обороноздатність континенту та зменшив залежність Європи від Сполучених Штатів у сфері безпеки.

📢 «Як нам замінити 100-тисячні американські регулярні військові сили, які є основою європейських збройних сил?», — заявив єврокомісар під час свого виступу у Швеції.

Окрім цього, Андрюс Кубілюс запропонував створити Європейську раду безпеки. До неї, за його задумом, мають увійти ключові країни Європейського Союзу, а також Велика Британія. Він наголосив, що такий орган дозволив би ухвалювати рішення у сфері безпеки значно оперативніше, ніж це відбувається нині.

☝️ За пропозицією єврокомісара, склад Європейської ради безпеки міг би налічувати приблизно 10–12 членів. Йдеться про поєднання постійних учасників і країн, які залучатимуться на ротаційній основі.

Ініціатива щодо створення єдиних військових сил ЄС пролунала на тлі подій, пов’язаних із заявами президента США Дональда Трампа про наміри посилити американську присутність у Гренландії.

За інформацією The Economist, Сполучені Штати готують можливу угоду з місцевою владою Гренландії в обхід уряду Данії для укладення стратегічного договору типу COFA.

Водночас європейські держави разом із Копенгагеном працюють над комплексом заходів, спрямованих на протидію цим планам США та збереження європейського контролю над безпековими процесами в регіоні.