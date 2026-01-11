Британія обговорює з ЄС розгортання військ у Гренландії — ЗМІ

Уряд Великої Британії проводить переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії. Вони мають посилити безпеку Арктичного регіону. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, британське військове керівництво розробляє план потенційної місії НАТО в Гренландії. Ініціатива з’явилася на тлі попередніх заяв президента США Дональда Трампа, який погрожував взяти стратегічний острів під повний контроль «з міркувань безпеки».

Як зазначається, британські посадовці нещодавно провели консультації зі своїми колегами з низки європейських країн. Зокрема з Німеччини та Франції, щоб розпочати підготовку відповідного плану дій.

За даними The Telegraph, напрацювання, які поки що перебувають на початковій стадії, можуть передбачати розгортання британських солдатів, військових кораблів і авіації для захисту Гренландії від потенційних загроз з боку росії та Китаю.

У матеріалі також зазначається, що європейські країни розраховують:

“Суттєве посилення їхньої військової присутності в Арктиці може переконати Дональда Трампа відмовитися від намірів встановити повний контроль над островом”.

Такий сценарій дозволив би американському лідеру заявити про політичну перемогу, аргументуючи її тим, що Європа бере на себе більшу частину витрат на патрулювання Атлантики.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що планує «щось зробити з Гренландією», інакше, за його словами, острів можуть захопити росія або Китай. Вашингтон, начебто, не бажає мати таких сусідів у стратегічно важливому регіоні.

👉 Також було повідомлено, що Президент США Дональд Трамп доручив Об’єднаному командуванню спеціальних операцій підготувати план можливого вторгнення в Гренландію.