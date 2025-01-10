Стрімко зросла температура Землі та перевищила умовні 1,5°C

У 2024 році середня глобальна температура вперше перевищила символічну межу у 1,5°C, визначену Паризькою кліматичною угодою як критичний показник для стабільності екосистем планети. Про це повідомляє видання Newscientist.

За інформацією Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) та кліматичної служби ЄС Copernicus, середня температура цього року підвищилася на 1,6°C порівняно з доіндустріальним рівнем, перевершивши рекорд 2023 року на 0,12°C.

2024 рік запам’ятався масштабними природними катастрофами:

Мегалісові пожежі охопили Південну Америку, Канаду та Європу. Навіть пустельна Сахара постраждала від сильних повеней. Посухи суттєво вплинули на Амазонію та Пантанал. Руйнівні урагани залишили значні збитки на узбережжях США.



Світовий океан також відчув негативний вплив, оскільки температура його поверхні залишалася на рекордно високому рівні більшу частину року, завдаючи серйозної шкоди морським екосистемам. Полярні льодовики продовжували танути із тривожною швидкістю, а концентрація вуглекислого газу та метану сягнула нових максимумів: 422 ppm та 1897 ppb відповідно. У 2024 році рівень вуглекислого газу зріс на 2,9 ppm порівняно з попереднім роком, а концентрація метану – на 3 ppm.

Причини температурного стрибка

Експерти називають два ключові фактори:

Антропогенні зміни клімату, зокрема зростання викидів парникових газів. Погодні явища, зокрема Ель-Ніньйо, що тимчасово підвищує глобальні температури.

Однак навіть після завершення Ель-Ніньйо у травні температура залишалася на рекордних рівнях до кінця року, викликаючи здивування у науковців.

📢 «Це був рік, коли наслідки зміни клімату відчувалися в кожному куточку планети», – зазначив Девід Кінг, колишній головний науковий радник уряду Великої Британії та засновник Консультативної групи з питань кліматичної кризи.

Хоча Паризька угода формально передбачає середнє потепління за 20-річний період, 2024 рік демонструє тенденцію до безперервного підвищення температури. Це ставить під сумнів реальність досягнення довгострокових цілей угоди.

Раніше повідомлялося, що цьогорічна зима в Антарктиці стала найхолоднішою за останні шість років.