У двох областях України атаковано енергетичні об’єкти

У ніч проти середи російські окупанти здійснили атаку на енергетичні об’єкти у Чернігівській та Дніпропетровській областях. Про це 8 жовтня повідомило Міністерство енергетики України.

📢 «Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Чернігівщини та Дніпропетровщини. Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам… На Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії», – йдеться у повідомленні Міненерго.

☝️ У відомстві додали, що нині триває комплекс робіт, спрямованих на стабілізацію функціонування енергосистеми.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко уточнила, що обстрілами серйозно пошкоджено обладнання однієї з теплоелектростанцій. Унаслідок атаки поранення дістали двоє енергетиків.

За даними «Укренерго», станом на ранок частина споживачів у кількох регіонах залишається без електропостачання. На Чернігівщині місцеве обленерго вимушено застосовує погодинні відключення за трьома чергами одночасно.

Попри удари, споживання електроенергії залишається стабільно високим. Як зазначають фахівці, через хмарну і дощову погоду знижується ефективність роботи сонячних електростанцій, тому зростає навантаження на загальну енергомережу.

📢 «Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження з 17:00 до 22:00», – закликали енергетики.

Нагадаємо, що напередодні опалювального сезону росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України, прагнучи спричинити додаткові труднощі громадянам. Експерти вже попереджають, що у разі нових ударів і зниження температури повітря окремі області можуть опинитися у критичному становищі.

1 з 3

☝️ Також раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Києві заявив, що російські загарбники також відчують наслідки, подібні до тих, які переживають українці під час відключень електроенергії після російських атак.