Середа, 8 Жовтня, 2025
Денис Молотов
У ніч проти середи російські окупанти здійснили атаку на енергетичні об’єкти у Чернігівській та Дніпропетровській областях. Про це 8 жовтня повідомило Міністерство енергетики України.

📢 «Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Чернігівщини та Дніпропетровщини. Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам… На Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії», – йдеться у повідомленні Міненерго.

☝️ У відомстві додали, що нині триває комплекс робіт, спрямованих на стабілізацію функціонування енергосистеми.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко уточнила, що обстрілами серйозно пошкоджено обладнання однієї з теплоелектростанцій. Унаслідок атаки поранення дістали двоє енергетиків.

У двох областях України атаковано енергетичні об’єкти За даними «Укренерго», станом на ранок частина споживачів у кількох регіонах залишається без електропостачання. На Чернігівщині місцеве обленерго вимушено застосовує погодинні відключення за трьома чергами одночасно.

Попри удари, споживання електроенергії залишається стабільно високим. Як зазначають фахівці, через хмарну і дощову погоду знижується ефективність роботи сонячних електростанцій, тому зростає навантаження на загальну енергомережу.

📢 «Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження з 17:00 до 22:00», – закликали енергетики.

Нагадаємо, що напередодні опалювального сезону росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України, прагнучи спричинити додаткові труднощі громадянам. Експерти вже попереджають, що у разі нових ударів і зниження температури повітря окремі області можуть опинитися у критичному становищі.

☝️ Також раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Києві заявив, що російські загарбники також відчують наслідки, подібні до тих, які переживають українці під час відключень електроенергії після російських атак.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"