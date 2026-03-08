У Донецьку після вибуху почалась сильна пожежа

У тимчасово окупованому Донецьку стався потужний вибух, після якого почалася сильна пожежа. Про це у неділю, 8 березня, повідомив телеграм-канал “Supernova+” та інші моніторингові ресурси.

За даними з соцмереж, під удар міг потрапити склад ворожих ударних безпілотників типу «Шахед», який нібито розташовувався у приміщенні автосервісу на Київському проспекті.

Що саме стало причиною вибуху, достеменно невідомо. Наразі озвучуються дві основні версії:

застосування американських балістичних ракет ATACMS ;

; використання українських балістичних ракет FP9 «Пелікан».

Напередодні також повідомлялося про ураження місця зберігання безпілотників «Шахед» під Донецьком. За інформацією джерел, тоді Збройні сили України застосували ракети ATACMS та SCALP, після чого на об’єкті виникла пожежа та почалася вторинна детонація боєприпасів.

Водночас телеграм-канал «КіберБорошно» повідомив про знищення складу боєприпасів на території заводу «Точмаш» поблизу Донецького аеропорту.

За їхніми даними, сьогоднішній потужний вибух міг стати продовженням операції, яка розпочалася напередодні із застосуванням ракет Storm Shadow та ATACMS.

Тоді під удар потрапили майданчики підготовки та запуску безпілотників типу «Гербера» та «Шахед”, які використовуються російськими військами для:

мінування місцевості;

розвідки;

ударів по позиціях уздовж лінії фронту.

За інформацією з місцевих чатів, існує ризик розльоту боєприпасів та їх подальшої детонації.

Судячи з наявних даних, ураження об’єкта могло бути здійснене ракетним озброєнням, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

👉 Також нагадаємо, що увечері 7 березня у місті Армавір Краснодарського краю на росії сталася пожежа на нафтобазі після атаки безпілотників.