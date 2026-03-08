На росії після атаки дронів спалахнула нафтобаза в Армавірі

Увечері 7 березня у місті Армавір Краснодарського краю на росії сталася пожежа на нафтобазі після атаки безпілотників. Про це повідомили російські ЗМІ та моніторингові Телеграм-канали.

За попередніми даними, постраждалих немає, однак масштаб займання був значним. До ліквідації потужної пожежі залучили 91 рятувальника та 26 одиниць техніки.

Місцеві жителі у соцмережах публікують відео моменту прильоту, а також повідомляють про серію вибухів, які було чути у місті перед пожежею.

За даними українського OSINT-каналу «КіберБорошно», атакований об’єкт є лінійною виробничо-диспетчерською станцією (ЛПДС) «Армавір», яка відіграє важливу роль у транспортуванні нафтопродуктів.

На цьому вузлі:

паливо перекачується магістральним трубопроводом ;

; накопичується у резервуарному парку ;

; відвантажується залізничним транспортом для подальшого розподілу.

Аналітики зазначають, що ураження такого об’єкта може вплинути одразу на кілька елементів енергетичної системи.

📢 «Ураження такого вузла впливає одразу на кілька елементів системи: може порушити роботу ділянки трубопроводу і зменшити обсяги перекачування, створити дефіцит у резервуарному буфері та зупинити залізничний налив», — йдеться у повідомленні.

Увага, деякі відео можуть містити нецензурну лексику!

Фахівці підкреслюють, що ЛПДС є важливою ланкою енергетичного ланцюга, тому її пошкодження може вплинути на всю систему транспортування нафтопродуктів у цьому регіоні.

