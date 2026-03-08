ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

На росії після атаки дронів спалахнула нафтобаза в Армавірі

Денис Молотов
На росії після атаки дронів спалахнула нафтобаза в Армавірі
Скриншот із відео пожежі на російській нафтовій базі в місті Армавір / 08.03.2026

Увечері 7 березня у місті Армавір Краснодарського краю на росії сталася пожежа на нафтобазі після атаки безпілотників. Про це повідомили російські ЗМІ та моніторингові Телеграм-канали.

За попередніми даними, постраждалих немає, однак масштаб займання був значним. До ліквідації потужної пожежі залучили 91 рятувальника та 26 одиниць техніки.

Місцеві жителі у соцмережах публікують відео моменту прильоту, а також повідомляють про серію вибухів, які було чути у місті перед пожежею.

За даними українського OSINT-каналу «КіберБорошно», атакований об’єкт є лінійною виробничо-диспетчерською станцією (ЛПДС) «Армавір», яка відіграє важливу роль у транспортуванні нафтопродуктів.

На цьому вузлі:
  • паливо перекачується магістральним трубопроводом;
  • накопичується у резервуарному парку;
  • відвантажується залізничним транспортом для подальшого розподілу.

Аналітики зазначають, що ураження такого об’єкта може вплинути одразу на кілька елементів енергетичної системи.

📢 «Ураження такого вузла впливає одразу на кілька елементів системи: може порушити роботу ділянки трубопроводу і зменшити обсяги перекачування, створити дефіцит у резервуарному буфері та зупинити залізничний налив», — йдеться у повідомленні.

Увага, деякі відео можуть містити нецензурну лексику!

Фахівці підкреслюють, що ЛПДС є важливою ланкою енергетичного ланцюга, тому її пошкодження може вплинути на всю систему транспортування нафтопродуктів у цьому регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розглядають можливість послаблення санкцій проти російської нафти через глобальний дефіцит енергоносіїв.

Водночас на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході світові ціни на нафту продовжують зростати та вже подолали важливий психологічний рубіж.

👉 Також раніше повідомлялось, що в ніч на середу, 4 березня, остаточно перестав існувати російський вертоліт в Ростовській області.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Російському генералу повідомлено про підозру за атаку рф на “Охматдит” – Генпрокурор Кравченко

ПОДІЇ

На фронті відбулося 135 бойових зіткнень, ворог застосував понад 3,5 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Антимонопольний комітет перевіряє підвищення цін на АЗС

ЕКОНОМІКА

Ізраїль повідомив про нові удари по Тегерану та Бейруту – що серед цілей

ПОДІЇ

Уряд затвердив оновлений склад наглядової ради НАК «Нафтогаз України»

ВЛАДА

Викрито посадовицю «мінфіну лнр», яка працює на окупаційну владу

КРИМІНАЛ

Польський мовник не транслюватиме виступи атлетів рф і Білорусі

ПОЛІТИКА

Дрон рф атакував судно в порту Чорноморськ

ВІЙНА

Трамп назвав два сценарії завершення війни з Іраном

ВАЖЛИВО

На росії атаковано хімічний завод «Уралхім»

ВАЖЛИВО

США попросили Україну допомогти у захисті від іранських «шахедів»

ВАЖЛИВО

На фронті за минулу добу зафіксовано понад 120 зіткнень – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Іран завдав удару по базах в Іраку та Йорданії з німецькими військовими

ПОДІЇ

Трамп заявив про роль США у зміні влади в Ірані

ВАЖЛИВО

Пентагон назвав головні завдання операції проти Ірану

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип