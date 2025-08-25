У Дніпрі конфлікт ТЦК з чоловіком завершився стріляниною

У соціальних мережах поширюється відео, на якому зафіксовано звук пострілу на вулиці Дніпра. Як з’ясувалося, інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів, що проводилася представниками районного ТЦК та співробітниками поліції.

За попередніми даними, 24 серпня група оповіщення РТЦК разом із правоохоронцями на вулиці Івана Нечуя-Левицького зупинила чоловіка для перевірки документів. Виявилося, що він не мав при собі необхідних військово-облікових паперів, чим, начебто, порушив вимоги чинного законодавства.

📢 «Громадянину запропонували проїхати до РТЦК для уточнення даних. Він відмовився і почав поводити себе агресивно, напавши на представників РТЦК та СП та провокуючи бійку. Одним з представників групи оповіщення для припинення протиправних дій та з метою зупинити бійку був зроблений одинокий постріл холостим патроном угору. Це змусило порушника припинити напад, після чого він кинувся тікати», – пояснили у повідомленні.

У ТЦК наголосили, що жоден із цивільних, військових чи поліціянтів під час інциденту не постраждав. Нині триває розслідування, яке має з’ясувати всі обставини.

Пресслужба закликала громадян не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних результатів перевірки. У відомстві нагадали, що керівництво Дніпропетровського обласного ТЦК постійно контролює дотримання службової дисципліни.

📢 «Якщо у мережі з’являються відеоматеріали про нібито “зловживання” чи “порушення прав” з боку ТЦК та СП, закликаємо перевіряти джерела інформації. Не довіряйте маніпулятивним “вкидам”, які можуть бути частиною ворожої пропаганди чи використовуватися для інформаційно-психологічного впливу», – зазначили у повідомленні.

📞 Громадянам також надали контакти для повідомлення про можливі правопорушення:

Командування Сухопутних військ ЗСУ – 0 800 301 937

Дніпропетровський ОТЦК та СП – 0 800 507 089

Раніше вже траплялися подібні інциденти. Зокрема, у Волинській області група людей заблокувала службовий автомобіль ТЦК і поліції під час оповіщення військовозобов’язаних. Один учасник протидії був затриманий, а дії іншого кваліфіковані як хуліганство.

У Рівному шестеро чоловіків заблокували автомобіль ТЦК і вимагали віддати мобілізованого.

Також у Миколаївській області невідомі з битами протидіяли представникам ТЦК, внаслідок чого постраждали люди.

У Черкаській області трапилася трагедія під час перевезення мобілізованих військовозобов’язаних. У місті Сміла загинув Євген Кушнір, який вистрибнув з автомобіля на ходу.

Інцидент у Дніпрі став черговим випадком протистояння між громадянами та представниками ТЦУ під час мобілізаційних процесів. Остаточні висновки щодо події зроблять після завершення офіційного розслідування.