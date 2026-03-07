ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛСУСПІЛЬСТВО

У Дніпрі чоловік протидіяв ножем працівникам ТЦК

Денис Молотов
У Дніпрі чоловік протидіяв ножем працівникам ТЦК
Фото: Національна поліція України / 07.03.2026

У Дніпрі місцевий житель завдав ножового поранення військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час проведення заходів оповіщення. Про це 7 березня повідомила поліція Дніпропетровської області.

Інцидент стався 6 березня близько 16:50 на вулиці Яхненківській.

За даними правоохоронців, під час виконання службових завдань представники ТЦК зупинили двох чоловіків для перевірки військово-облікових документів. Під час спілкування один із них раптово почав протидію працівнику ТЦК.

У Дніпрі чоловік протидіяв ножем працівникам ТЦК 01
Фото: Національна поліція України / 07.03.2026

📢 «Під час спілкування 58-річний місцевий житель несподівано дістав ніж та вдарив ним у стегно 24-річного військовослужбовця ТЦК та СП», — повідомили в поліції.

Після інциденту пораненого працівника ТЦК доставили до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

  • 👉 Нагадаємо, що у Черкасах правоохоронці затримали чоловіка, який кинув боєприпас (гранату) у бік поліціянтів та працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
  • 👉 У Салтівському районі Харкова під час перевірки документів чоловік здійснив активну протидію з використанням ножа працівникам (ТЦК та СП).
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Швеція затримала судно, що перебуває під санкціями України

ВАЖЛИВО

Близький Схід прокинувся від хвилі нових ударів – що потрібно знати

ПОДІЇ

США закликали своїх громадян залишити Близький Схід

ПОЛІТИКА

Іран випустив три хвилі ракет по Ізраїлю: сирени лунали в Єрусалимі та Тель-Авіві

ПОДІЇ

США можуть дозволити продаж російської нафти — Бессент

ВАЖЛИВО

Вибухи в Ірані, Ізраїлі та Лівані продовжуються – останні новини з Близького Сходу на ранок

ПОДІЇ

США можуть направити невеликий військовий контингент до Ірану

ПОЛІТИКА

Засідання РНБО щодо стратегії наступної зими

ВЛАДА

Іран підтвердив загибель верховного лідера Хаменеї

ВАЖЛИВО

США готові супроводжувати танкери через Ормузьку протоку

ПОЛІТИКА

Викрито посадовицю «мінфіну лнр», яка працює на окупаційну владу

КРИМІНАЛ

ДНК підтвердила, що знайдені на Балі останки належать українцю

КРИМІНАЛ

Фейк: Український посол назвав атаку Ірану по Дубаях «актом агресії проти України»

СТОПФЕЙК

Борис Джонсон: без радикального тиску на Путіна війна не завершиться

ІНТЕРВ’Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка відзначив 105-ту річницю з дня заснування

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип