У Дніпрі чоловік протидіяв ножем працівникам ТЦК

У Дніпрі місцевий житель завдав ножового поранення військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час проведення заходів оповіщення. Про це 7 березня повідомила поліція Дніпропетровської області.

Інцидент стався 6 березня близько 16:50 на вулиці Яхненківській.

За даними правоохоронців, під час виконання службових завдань представники ТЦК зупинили двох чоловіків для перевірки військово-облікових документів. Під час спілкування один із них раптово почав протидію працівнику ТЦК.

📢 «Під час спілкування 58-річний місцевий житель несподівано дістав ніж та вдарив ним у стегно 24-річного військовослужбовця ТЦК та СП», — повідомили в поліції.

Після інциденту пораненого працівника ТЦК доставили до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.