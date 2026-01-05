У Дніпрі через атаку «шахедів» на завод Bunge на дороги вилилося 300 тонн олії

Внаслідок атаки російських ударних дронів типу «Shahed» по Дніпру на міські дороги вилилося близько 300 тонн соняшникової олії, через що рух окремими ділянками буде обмежено на кілька днів. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у Telegram у понеділок, 5 січня.

За його словами, під удар потрапив завод американської компанії Bunge, штаб-квартира якої розташована у місті Сент-Луїс, штат Міссурі.

📢 «В результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії! Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь 2–3 доби», – написав Філатов.

Міський голова зазначив, що комунальні служби вже працюють на місці, намагаючись ліквідувати наслідки розливу та мінімізувати небезпеку для транспорту.

👉 Нагадаємо, у ніч проти 5 січня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши дев’ять ракет та 165 безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони, за офіційними даними, знешкодили 137 дронів.

Пізніше в понеділок російські війська завдали п’яти ракетних ударів по Харкову, унаслідок чого було серйозно пошкоджено енергетичну інфраструктуру міста.