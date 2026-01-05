Нічний удар по Україні: рф запустила «шахеди» та ракети

У ніч проти 5 січня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. Ворог застосував 165 ударних безпілотників (БпЛА), дев’ять балістичних ракет «Іскандер-М» та зенітних керованих ракет комплексу С-300. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 08:00 силами протиповітряної оборони (ППО) було збито або подавлено 137 ворожих БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та дронів інших типів у північних, центральних і східних регіонах країни.

📢 «Зафіксовано влучання балістичних/зенітних керованих ракет та 26 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Загалом атака тривала з 18:00 4 січня. Противник запустив дев’ять балістичних ракет «Іскандер-М» та зенітних керованих ракет «С-300» з території Брянської та Воронезької областей РФ.

☝️ Крім того, було зафіксовано пуски 165 ударних безпілотників з напрямків Міллерово, Курськ, Шаталово та Орел з території росії.

У Повітряних силах зазначили, що масована повітряна атака противника станом на ранок ще тривала. У повітряному просторі України перебували кілька ворожих дронів.

👉 Нагадаємо, раніше шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом одного тижня росія атакувала Україну понад 1070 керованими авіаційними бомбами, майже тисячею безпілотників та шістьма ракетами.