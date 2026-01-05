Понеділок, 5 Січня, 2026
рф завдала п’ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова

Денис Молотов
рф завдала п’ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова
Ілюстративне фото з відкритих джерел: ліквідація попередніх атак рф по енергетиці України.

Російські агресори вранці у понеділок, 5 січня, завдали ракетного удару по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

📢 «Зафіксовано удар по місту – попередньо, по промзоні Слобідського району», – написав мер Харкова.

Згодом він уточнив, що станом на цей момент відомо про п’ять «прильотів» приблизно в одному й тому самому районі міста.

За словами Терехова, ворог цілеспрямовано завдав п’ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова, внаслідок чого зафіксовано дуже значні пошкодження.

📢 «Можна місяцями – крок за кроком – створювати з нуля. Прокладати мережі, збирати схеми, шукати обладнання, якого немає в країні. Можна працювати вдень і вночі, без вихідних і свят, під вибухи, під сирени, під загрозу повторних ударів. Коли комунальники сплять по кілька годин, коли рішення ухвалюються не в кабінетах, а просто на місці – серед руїн. Можна посилювати захист: бетон, метал, укриття… Але жодні бетонні конструкції не витримують п’яти балістичних ракет», – написав міський голова.

Він наголосив, що цей обстріл є ударом не лише по об’єктах інфраструктури, а й по базових умовах життя мешканців міста.

📢 «Це удар не просто по об’єктах. Це удар по теплу, по воді, по нормальному життю людей», – зазначив Терехов.

Міський голова також підкреслив, що Харків продовжить відновлення попри постійні атаки з боку росії.

📢 «Вони намагаються зламати нас страхом і темрявою. Знищити результат місяців важкої, чесної праці. Стерти те, що ми вже не раз відбудовували після попередніх обстрілів. Для Харкова це означає одне: ми будемо робити знову. Підіймати. Відновлювати. Запускати. Ще раз. І ще раз. Всупереч усьому», – додав він.

☝️ Нагадаємо, 2 січня російські війська вдарили двома ракетами «Іскандер» по житловому сектору Харкова. Було зруйновано торговельно-офісну будівлю та частину під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку. Під завалами вже виявлено тіла п’яти загиблих, пошуково-рятувальні роботи тривають.

