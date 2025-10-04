У «Діалозі з бізнесом» обговорили роботу агропідприємств з агрокластерами

Алгоритми співпраці, які будуються між релокованими агропідприємствами та агрокластерами, стали головною темою зустрічі у форматі «Діалог з бізнесом». У центрі уваги була діяльність агрокластера «Дністер», що функціонує на території Вінницької області та об’єднує місцевих виробників і релоковані підприємства. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «Це надзвичайно важлива тема, особливо для розвитку агропромислового комплексу та підтримки підприємств, які вимушено змінили місце своєї діяльності. Цей досвід демонструє, що спільна робота, інноваційні підходи та партнерство між бізнесом і громадами здатні створювати ефективні рішення навіть у складних умовах», – наголосив перший заступник голови облдержадміністрації Олексій Смирнов.

Агрокластер «Дністер» був створений у 2018 році в межах проєкту «Транскордонна мережа для інноваційного сільського господарства». Сьогодні він об’єднує понад 150 фермерів і товаровиробників з України та Молдови, надаючи їм спільні можливості для розвитку. Його діяльність включає впровадження нових технологій, залучення грантового фінансування та підтримку релокованих агропідприємств, які вимушено працюють у нових умовах.

Під час «Діалогу з бізнесом» окрему увагу зосередили на стратегічних напрямах співпраці та можливостях для учасників агрокластера. Йшлося про залучення грантів, додаткові послуги для резидентів, а також про перспективи кооперації з громадами. Детальніше з інформацією про діяльність агрокластера можна ознайомитися у презентації за 👉 посиланням.

Учасники заходу також мали змогу поставити запитання👇

Зокрема, підприємця Євгена Правенького цікавили грантові можливості для бджільницького сектору. У відповідь представники Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин ОДА надали інформацію про актуальні програми підтримки бізнесу.

Важливою темою обговорення стала й поява нового ресурсу для громад, створеного в межах проєкту «Відновлення для всіх» (RFA) за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України. Цей інструмент, зокрема, містить інтерактивну мапу грантових можливостей, яка викликала значну зацікавленість серед підприємців. Ознайомитися з ресурсом можна за 👉 посиланням.

Додатково увагу учасників привернув проєкт Reskilling Ukraine, спрямований на перенавчання жінок і ветеранів війни, які прагнуть отримати нові професії та інтегруватися в сучасний ринок праці.

Таким чином, співпраця релокованих агропідприємств з агрокластером «Дністер» демонструє дієві механізми адаптації бізнесу до нових умов. Вона відкриває можливості для залучення інвестицій, отримання грантової підтримки та впровадження інновацій у сільськогосподарське виробництво, що є надзвичайно актуальним в умовах воєнного часу.

