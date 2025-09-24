Середа, 24 Вересня, 2025
Посол України у Польщі заявив про інтерес Варшави до досвіду релокованих громад Луганщини

Денис Молотов
Польща виявила значний інтерес до досвіду релокованих громад Луганської області. Про це зазначив Надзвичайний та Повноважний Посол України у Польщі Василь Боднар під час онлайн-розмови з керівником Луганщини Олексієм Харченком, повідомляється на офіційному сайті Луганської ОВА.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації наголосив, що регіон, попри окупацію, продовжує існувати як адміністративна одиниця та прагне зміцнювати міжнародні контакти.

📢 «Наразі я активно зустрічаюсь із представниками дипломатичних установ та міжнародних організацій, щоб довести, що попри відсутність території, Луганська область існує і готова розвивати співробітництво на партнерських засадах», — підкреслив Олексій Харченко.

Він також презентував можливі напрями для співпраці, серед яких освіта, медицина, реабілітація ветеранів, оздоровлення дітей та розвиток міжмуніципальних зв’язків.

У свою чергу Василь Боднар звернув увагу на важливість актуалізації співпраці в межах чинної тристоронньої угоди між Люблінським воєводством, Львівською та Луганською областями. Крім того, дипломат озвучив ідею створення у місті Хелм українсько-польського навчального закладу. Це може стати важливим кроком у розширенні культурно-освітнього простору для українських дітей і молоді.

👇 За словами Посла, польська сторона дуже зацікавлена у:

  • вивченні досвіду релокованих громад Луганщини;
  • організації гуманітарних хабів;
  • розвитку міжмуніципального партнерства;
  • форм підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Важливим напрямом може стати і співробітництво в історико-науковій площині, що дозволить посилити культурні зв’язки між двома країнами.

Очільник Луганської області подякував Послу за сприяння у відправленні дітей зі Щастинської, Старобільської та Сіверськодонецької громад на відпочинок у літні табори. Харченко доручив своїм підлеглим підготувати пакет конкретних пропозицій для розвитку партнерства з польськими інституціями.

Обидві сторони підтвердили готовність розширювати взаємодію та зміцнювати партнерські відносини. Особливо, в умовах війни, коли підтримка міжнародних партнерів має особливе значення.

☝️ Також нагадаємо, що 22 вересня голова Луганської ОВА Олексій Харченко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Литовської Республіки в Україні Інгою Станітє-Толочкєнє.

