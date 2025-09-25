У Данії закривали аеропорт через дрони в повітряному просторі

Міжнародний аеропорт у Данії тимчасово закрили в ніч на 25 вересня через наявність безпілотників у повітряному просторі. Про це повідомляє Reuters.

За даними представника аеропорту, через дрони змінено маршрути чотирьох рейсів: два літаки авіакомпанії SAS, один Norwegian та один KLM.

📢 «Біля аеропорту Ольборг помічено дрони, повітряний простір закрито. Поліція на місці події, проводить розслідування», – йдеться у публікації поліції адміністративного регіону Північна Ютландія в соцмережі Х (колишній Twitter).

Експерти зазначають, що подібні інциденти створюють серйозну загрозу для авіаційної безпеки, змушуючи авіакомпанії змінювати маршрути або відкладати рейси. Це також ускладнює роботу аеропортів та підвищує ризики для пасажирів.

📌 Нагадаємо, що ввечері 22 вересня повітряний простір над столицями Данії та Норвегії був порушений невідомими дронами, що вже призвело до тимчасового закриття аеропортів.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що не виключає причетності росії до інциденту. Вона підкреслила, що атака стала однією з найсерйозніших у сучасній історії країни.