У Чорному морі уражено танкер «тіньового флоту» рф – ЗМІ

Морські ударні дрони СБУ «Sea Baby» провели нову результативну операцію в Чорному морі. Було уражено танкер Dashan, що використовується «тіньовим флотом» росії. Про інцидент у середу, 10 грудня, повідомив «Укрінформ», посилаючись на співрозмовника у правоохоронних органах.

За даними джерела, судно, яке ходить під прапором Коморських Островів, рухалося в межах виключної економічної зони України. Воно прямувавши у напрямку термінала Новоросійська.

📢 «Танкер ішов максимальним ходом із вимкненим транспондером та зазнав критичних пошкоджень», — розповів співрозмовник.

☝️ За його словами, ураження було здійснене в межах спільної спецоперації 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України. Попередні оцінки свідчать, що танкер повністю виведено з ладу та не може продовжувати експлуатацію.

Відомо, що орієнтовна ринкова вартість такого типу суден становить близько 30 млн доларів. Лише один його рейс дозволяє перевозити нафтопродукти на суму майже 60 млн доларів.

Танкер Dashan вже перебував під санкціями — відповідні обмеження щодо нього раніше запровадили ЄС, Велика Британія, Канада, Австралія та Швейцарія.

📢 «За останні два тижні це вже третій виведений з ладу танкер тіньового флоту, який допомагав кремлю обходити міжнародні санкції», — наголосило джерело.

У матеріалі нагадують, що 28 листопада дрони «Sea Baby» уразили два інші підсанкційні нафтотанкери — KAIRO та VIRAT. Вони також активно використовувалися росією в обхід світових обмежень.