Четвер, 11 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

У Чернівцях депутати проголосували за звільнення голови облради

Денис Молотов
Денис Молотов
У Чернівцях депутати проголосували за звільнення голови облради

У Чернівцях депутати обласної ради достроково припинили повноваження голови Олексія Бойка. Про це повідомило Суспільне у четвер, 11 вересня.

У Чернівцях депутати проголосували за звільнення голови облради ☝️ Вказано, що ініціатива була внесена представниками фракцій «Слуга народу» та «Батьківщина». Голосування проводили у закритому форматі (таємне голосування).

Участь у процедурі взяли 37 депутатів. З них 33 підтримали рішення, троє висловилися «проти». Ще один бюлетень визнали зіпсованим через напис: «Ні диктатурі».

Після усунення Олексія Бойка виконання обов’язків голови облради покладено на його першого заступника Миколу Гуйтора. Сам Бойко зберігає депутатський мандат.

👉 Нагадаємо, у червні колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка засудили до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його затримали ще два роки тому після передачі хабаря понад 600 тисяч гривень.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Лисичанська громада надала допомогу дітям військових до Дня знань

ЛУГАНЩИНА

Генпрокурор Кравченко і Голова Офісу Ради Європи в Україні підписали меморандум про співробітництво в рамках “CyberUA”

ПОДІЇ

Лисичанська МВА доставила понад п’ять тисяч гуманітарних наборів для ВПО

ЛУГАНЩИНА

У Кременчуці відновлюють рух після удару по мосту через Дніпро

ВІЙНА

68 бойових зіткнень на фронті: ворог активно атакує Покровський та Новопавлівський напрямки

ПОДІЇ

Китай прийняв друге судно з російським скрапленим газом попри санкції

ЕКОНОМІКА

У Слов’янську FPV-дрон влучив у мікроавтобус: одна людина загинула

ВІЙНА

195 бойових зіткнень: ворог бив ракетами, бомбами і артилерією – Генштаб

ВІЙНА

Луганщина розширює мережу психологічної підтримки для постраждалих від війни

ЛУГАНЩИНА

Україна отримає 6 млрд євро від ЄС на виробництво безпілотників

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 103 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

На росії у Пензі вибухами пошкоджено магістральні нафтопроводи

ВАЖЛИВО

Орбан заявив, що не є антиукраїнським і хоче майбутнього для України

ПОЛІТИКА

Трамп пригрозив ХАМАСу: останнє попередження

ПОЛІТИКА

Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"