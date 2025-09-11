У Чернівцях депутати проголосували за звільнення голови облради

У Чернівцях депутати обласної ради достроково припинили повноваження голови Олексія Бойка. Про це повідомило Суспільне у четвер, 11 вересня.

☝️ Вказано, що ініціатива була внесена представниками фракцій «Слуга народу» та «Батьківщина». Голосування проводили у закритому форматі (таємне голосування).

Участь у процедурі взяли 37 депутатів. З них 33 підтримали рішення, троє висловилися «проти». Ще один бюлетень визнали зіпсованим через напис: «Ні диктатурі».

Після усунення Олексія Бойка виконання обов’язків голови облради покладено на його першого заступника Миколу Гуйтора. Сам Бойко зберігає депутатський мандат.

👉 Нагадаємо, у червні колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка засудили до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його затримали ще два роки тому після передачі хабаря понад 600 тисяч гривень.