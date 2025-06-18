Ексголова Тернопільської облради отримав вирок із конфіскацією

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку, призначивши йому 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в середу, 18 червня.

📢 «Вироком суду колишнього посадовця визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України, та призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна», — йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

💰 Крім того, суд постановив запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 млн грн. Її необхідно внести протягом п’яти днів від дати оголошення вироку. До набрання вироком законної сили Головко має виконувати низку процесуальних обов’язків.

📅 Якщо сторона захисту не оскаржить рішення в апеляційному порядку, воно набуде чинності через 30 днів.

Хоча САП не вказує прізвища, обставини справи прямо вказують на Михайла Головка, якого у червні 2023 року разом із двома заступниками начальника Тернопільської ОВА викрили у вимаганні хабаря на суму близько 2,4 млн гривень. Його затримали після передачі чергового траншу в понад 600 тисяч гривень.

🔍 Під час обшуку в кабінеті Головка виявили набої та предмети, схожі на вибухівку.

У лютому 2025 року ексчиновнику також оголосили нову підозру — у недекларуванні понад 2 млн гривень майна.

☝️ Також нагадаємо, що тернопільські слідчі завершили досудове розслідування та передали до суду справу проти організованої злочинної групи посадовців територіального центру комплектування (ТЦК та СП), які, за версією слідства, налагодили схему отримання грошей від військовозобов’язаних.