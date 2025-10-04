Субота, 4 Жовтня, 2025
У Чернігові після удару рф пошкоджено критичну інфраструктуру

У Чернігові після удару рф пошкоджено критичну інфраструктуру

У ніч проти 4 жовтня російські окупаційні війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Чернігову. Основною ціллю ворога стала критична інфраструктура міста, повідомляють моніторингові канали та місцеві ЗМІ.

У Чернігові після удару рф пошкоджено критичну інфраструктуру Офіційний Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського також підтвердив факт нічної атаки на обласний центр.

За даними моніторингових ресурсів, у результаті атаки зафіксовано кілька прямих влучань. Вони призвели до масштабних пожеж, які охопили окремі райони.

Перші вибухи пролунали о 0:48, другий стався близько 1:35, а вже о 1:47 знову були зафіксовані повторні удари. Місцеві пабліки повідомляли, що зарево та дим від пожежі було видно майже над усім містом.

⚠️ У повідомленні енергетиків наголошується:

У Чернігові після удару рф пошкоджено критичну інфраструктуру 📢 «Сьогодні вночі рашисти здійснили справжній акт геноциду населення Чернігівщини. Під час чергової дронової атаки було пошкоджено одразу кілька важливих об’єктів електропостачання. Аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів».

➡️Фахівці розпочали роботи з відновлення системи. Енергетики працюють над перезаживленням мереж, а в регіоні діє графік погодинних відключень. Згідно з ним, світло подається на три години, після чого відключається на такий же термін.

📢 «Робимо все можливе, щоб додаткових відключень не було. Більше того — сподіваємось, що в непікові години відключення будуть навіть полегшені. Ворог знову випробовує нас на міцність, та ми встоїмо», — зазначили енергетики.

Рятувальники ДСНС повідомили, що продовжують ліквідувати наслідки російського удару по інфраструктурному об’єкту в Чернігові. Відповідні служби тримають ситуацію під контролем.

Водночас удари ворога торкнулися і інших регіонів України. За інформацією місцевих адміністрацій, росіяни цілеспрямовано атакували енергетичні об’єкти на Донеччині. Через обстріли сталася масштабна аварія, внаслідок якої без світла залишилися Дружківка, Костянтинівка і частина Краматорська.

Також повідомляється про аварійне відключення електропостачання після атаки російської армії на критичну інфраструктуру у Златополі Харківської області.

Нічна атака рф безпілотниками по Чернігову та іншим містам України вкотре довела, що ворог продовжує спрямовувати зусилля на руйнування енергетичної інфраструктури.

