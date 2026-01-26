Ціни на золото вперше в історії перевищили $5000 за унцію

У середу, 26 січня, світові ціни на золото піднялися до нового історичного рекорду, вперше перевищивши психологічну позначку $5000 за тройську унцію. Про це свідчать дані біржі Comex.

Станом на 10:30 за київським часом вартість золота зросла на $111,70 (+2,24%) — до $5091,40 за унцію. Впродовж торгової сесії котирування досягали пікового значення $5107,90.

📈 Паралельно зростали й інші дорогоцінні метали:

Срібло подорожчало на 5,27% — до $108,37 за унцію , перед цим оновивши рекорд на рівні $109,44 .

подорожчало на — до , перед цим оновивши рекорд на рівні . Паладій додав 3,02% і торгувався на рівні $2070,78 за унцію .

додав і торгувався на рівні . Платина зросла на 3,88% — до $2874,48, а раніше під час сесії досягла історичного максимуму $2891,6.

☝️ Як зазначає Reuters, стрімке зростання вартості дорогоцінних металів пов’язане з масовою втечею інвесторів до так званих активів-притулків на тлі посилення геополітичної напруженості та загальної нестабільності на фінансових ринках.

За підсумками 2025 року золото подорожчало на 64%, а з початку 2026 року його ціна зросла ще на 18%. Аналітики ринку вважають, що одним із ключових каталізаторів стала криза довіри до адміністрації США та американських активів, спричинений, за їхніми словами, «низкою хаотичних рішень адміністрації президента Дональда Трампа минулого тижня».

