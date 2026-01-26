Понеділок, 26 Січня, 2026
Ціни на золото вперше в історії перевищили $5000 за унцію

Денис Молотов
Ціни на золото вперше в історії перевищили $5000 за унцію
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У середу, 26 січня, світові ціни на золото піднялися до нового історичного рекорду, вперше перевищивши психологічну позначку $5000 за тройську унцію. Про це свідчать дані біржі Comex.

Станом на 10:30 за київським часом вартість золота зросла на $111,70 (+2,24%) — до $5091,40 за унцію. Впродовж торгової сесії котирування досягали пікового значення $5107,90.

📈 Паралельно зростали й інші дорогоцінні метали:
  • Срібло подорожчало на 5,27% — до $108,37 за унцію, перед цим оновивши рекорд на рівні $109,44.
  • Паладій додав 3,02% і торгувався на рівні $2070,78 за унцію.
  • Платина зросла на 3,88% — до $2874,48, а раніше під час сесії досягла історичного максимуму $2891,6.

☝️ Як зазначає Reuters, стрімке зростання вартості дорогоцінних металів пов’язане з масовою втечею інвесторів до так званих активів-притулків на тлі посилення геополітичної напруженості та загальної нестабільності на фінансових ринках.

За підсумками 2025 року золото подорожчало на 64%, а з початку 2026 року його ціна зросла ще на 18%. Аналітики ринку вважають, що одним із ключових каталізаторів стала криза довіри до адміністрації США та американських активів, спричинений, за їхніми словами, «низкою хаотичних рішень адміністрації президента Дональда Трампа минулого тижня».

Нагадаємо👇
  • Минулої середи президент США Дональд Трамп несподівано відмовився від погроз запровадити мита проти європейських країн з метою тиску для отримання контролю над Гренландією.
  • Також на вихідних він заявив про намір запровадити 100% мито щодо Канади у разі укладання нею торговельної угоди з Китаєм. А також пригрозив 200% митами на французькі вина, намагаючись схилити президента Франції Емманюеля Макрона до участі в «Раді миру».
  • Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що під час операції з арешту венесуельського лідера Ніколаса Мадуро американські сили використали секретну зброю США. Він назвав її – The Discombobulator.
