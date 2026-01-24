Субота, 24 Січня, 2026
«Дискомбобулятор»: Трамп заявив про новітню зброю США

Денис Молотов
«Дискомбобулятор»: Трамп заявив про новітню зброю США у Каракасі
Фото з відкритих джерел: американський президент Дональд Трамп.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що під час операції з арешту венесуельського лідера Ніколаса Мадуро американські сили використали секретну зброю США під назвою The Discombobulator. Про це він розповів в інтерв’ю New York Post в Овальному кабінеті.

За словами Трампа, новітній засіб був застосований 3 січня, коли американські гелікоптери прибули до Каракаса для затримання Мадуро та його дружини за обвинуваченнями у торгівлі наркотиками й зброєю. Як стверджує президент США, використання цієї технології дозволило вивести з ладу технічне обладнання противника.

📢 «Дискомбобулятор. Мені не дозволено про нього говорити», – заявив Трамп, додавши, що хотів би розповісти більше, але не може через режим секретності.

☝️ Назва Discombobulator походить від англійського discombobulate, що означає «дезорієнтувати» або «збентежити».

За словами Трампа, сили, лояльні до Мадуро, нібито не змогли скористатися своїми системами озброєння, зокрема ракетами російського та китайського виробництва.

📢 «Вони намагалися запустити ракети, але нічого не працювало. Усе було готове, але система не реагувала», – заявив він.

Президент США прокоментував цю тему у відповідь на запитання журналістів щодо повідомлень про імпульсну енергетичну зброю. Її пов’язують із так званим «гаванським синдромом». За окремими свідченнями, під час операції у Венесуелі охоронці Мадуро зазнали різкої втрати координації та фізичного виснаження, що, за версією американських джерел, могло бути наслідком дії цієї системи.

☝️ Раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Сполучені Штати володіють секретними видами озброєння, про існування яких не відомо іншим країнам світу.

