Троїцька громада об’єднала 12 тисяч луганців у п’яти містах України

У 2025–2026 роках Троїцька селищна військова адміністрація вибудувала модель роботи, за якої управління фактично «слідує» за громадою. Суми, Івано-Франківськ, Полтава, Дніпро, Харків — саме в цих містах сьогодні зосереджена діяльність громади. Незмінним залишається головне завдання: жоден мешканець не має залишитися без підтримки, незалежно від місця перебування.

Адміністративні послуги: розширення доступу та робота без вихідних

У Сумах, Івано-Франківську та Полтаві на базі хабів «Луганщина моя» спеціалісти надають освітні, інформаційно-консультативні та адміністративні послуги.

У Дніпрі мешканці можуть отримати необхідні довідки через відділ ЦНАПу, який працює навіть у вихідні дні та під час блекаутів.

Станом на початок 2026 року ЦНАП Троїцької громади надає:

11 послуг як безпосередній суб’єкт,

10 послуг Міністерства у справах ветеранів України,

11 послуг управління соціального захисту населення Сватівської РДА.

Протягом 2025 року фахівці оформили 475 адміністративних послуг та актуалізували дані 2 151 особи в Реєстрі територіальної громади. Наразі в реєстрі обліковується 12 352 мешканці із загальної чисельності громади 15 653 особи.

Важливою подією лютого 2026 року стало отримання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це розширило можливості мешканців розв’язувати майнові питання без необхідності виїзду за межі хабів.

Окрему увагу приділяють підтримці військовослужбовців. У 2025 році прийнято 200 заяв на матеріальну допомогу від захисників, а також надано 238 профільних консультацій їхнім родинам.

Медицина, психологічна підтримка та робота з дітьми

Медичні послуги жителям громади та області надає КНП «Троїцький ЦПМСД», який працює у Києві, Рівному, Ірпені та Полтаві. У 2025 році медики надали 3 153 послуги.

Зокрема, лікарі оформили 589 направлень до вузьких спеціалістів та 958 направлень на обстеження. У межах програми «Доступні ліки» було виписано 398 рецептів, а пацієнтам передано 685 одиниць лікарських засобів і медичних виробів.

Окремим напрямом стала підтримка ментального здоров’я: протягом року надано 127 послуг первинної психологічної допомоги.

У Харкові функціонує громадський простір, де через майстер-класи та психологічну підтримку допомагають мешканцям адаптуватися до нових умов. Спеціалісти Служби у справах дітей Троїцької селищної ради працюють із дітьми, які особливо гостро переживають наслідки війни.

«Пліч-о-пліч»: співпраця громад

Троїцька громада активно інтегрується у загальноукраїнський простір через проєкт «Пліч-о-пліч. Згуртовані громади». Співпраця з Вишнівською територіальною громадою Волинської області вже принесла конкретні результати та стала прикладом ефективного міжмуніципального партнерства.

Троїцька громада демонструє, що навіть у розпорошенні можна зберегти цілісність. Управління, послуги та підтримка залишаються доступними для тисяч мешканців, незалежно від того, в якому місті вони сьогодні живуть.

