ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Троїцька громада об’єднала 12 тисяч луганців у п’яти містах України

Сергій Фоменко
Троїцька громада об’єднала 12 тисяч луганців у п’яти містах України
Троїцька громада об’єднала 12 тисяч луганців у п’яти містах України. Фото: lova.gov.ua

У 2025–2026 роках Троїцька селищна військова адміністрація вибудувала модель роботи, за якої управління фактично «слідує» за громадою. Суми, Івано-Франківськ, Полтава, Дніпро, Харків — саме в цих містах сьогодні зосереджена діяльність громади. Незмінним залишається головне завдання: жоден мешканець не має залишитися без підтримки, незалежно від місця перебування.

Адміністративні послуги: розширення доступу та робота без вихідних

У Сумах, Івано-Франківську та Полтаві на базі хабів «Луганщина моя» спеціалісти надають освітні, інформаційно-консультативні та адміністративні послуги.

У Дніпрі мешканці можуть отримати необхідні довідки через відділ ЦНАПу, який працює навіть у вихідні дні та під час блекаутів.

Станом на початок 2026 року ЦНАП Троїцької громади надає:

  • 11 послуг як безпосередній суб’єкт,

  • 10 послуг Міністерства у справах ветеранів України,

  • 11 послуг управління соціального захисту населення Сватівської РДА.

Протягом 2025 року фахівці оформили 475 адміністративних послуг та актуалізували дані 2 151 особи в Реєстрі територіальної громади. Наразі в реєстрі обліковується 12 352 мешканці із загальної чисельності громади 15 653 особи.

Важливою подією лютого 2026 року стало отримання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це розширило можливості мешканців розв’язувати майнові питання без необхідності виїзду за межі хабів.

Окрему увагу приділяють підтримці військовослужбовців. У 2025 році прийнято 200 заяв на матеріальну допомогу від захисників, а також надано 238 профільних консультацій їхнім родинам.

Медицина, психологічна підтримка та робота з дітьми

Медичні послуги жителям громади та області надає КНП «Троїцький ЦПМСД», який працює у Києві, Рівному, Ірпені та Полтаві. У 2025 році медики надали 3 153 послуги.

Зокрема, лікарі оформили 589 направлень до вузьких спеціалістів та 958 направлень на обстеження. У межах програми «Доступні ліки» було виписано 398 рецептів, а пацієнтам передано 685 одиниць лікарських засобів і медичних виробів.

Окремим напрямом стала підтримка ментального здоров’я: протягом року надано 127 послуг первинної психологічної допомоги.

У Харкові функціонує громадський простір, де через майстер-класи та психологічну підтримку допомагають мешканцям адаптуватися до нових умов. Спеціалісти Служби у справах дітей Троїцької селищної ради працюють із дітьми, які особливо гостро переживають наслідки війни.

«Пліч-о-пліч»: співпраця громад

Троїцька громада активно інтегрується у загальноукраїнський простір через проєкт «Пліч-о-пліч. Згуртовані громади». Співпраця з Вишнівською територіальною громадою Волинської області вже принесла конкретні результати та стала прикладом ефективного міжмуніципального партнерства.

Троїцька громада демонструє, що навіть у розпорошенні можна зберегти цілісність. Управління, послуги та підтримка залишаються доступними для тисяч мешканців, незалежно від того, в якому місті вони сьогодні живуть.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про роботу та досягнення релокованих Красноріченської та Нижньодуванської громад.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Пекін працює над ядерною зброєю нового покоління — CNN

ВАЖЛИВО

Україна та Туреччина працюють над новими обмінами полонених

ВАЖЛИВО

Перед тренуванням або після: коли краще їсти горіхову пасту

СУСПІЛЬСТВО

Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували

ПОДІЇ

Артилерія рф вдарила по Нікополю: є поранені

ВІЙНА

Україна отримала демарш від США після удару по нафтотерміналу рф

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 130 бойових зіткнень, ворог застосував понад 5 тис. дронів-камікадзе

ПОДІЇ

Ексголову ВЛК ДПСУ викрили на недостовірному декларуванні

КРИМІНАЛ

Штраф у 120 млн євро: X розпочала юридичну боротьбу

ПОДІЇ

G7 підтвердила підтримку України у четверті роковини вторгнення

ВАЖЛИВО

ЄС виділить Україні понад 1 млрд євро на енергетику

ВАЖЛИВО

Понад 100 осель пошкоджено внаслідок удару по Київщині

ВАЖЛИВО

Нова Зеландія оголосила пакет допомоги Україні та санкції проти рф

ВАЖЛИВО

Буданов повідомив про можливий новий обмін полоненими з рф

ВЛАДА

Мирні переговори повинні не просто припинити війну, а убезпечити від повторення російської агресії – Буданов

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип