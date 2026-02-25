Від гуманітарної допомоги до міжнародних партнерств: результати роботи Нижньодуванської ВА

Майже 16,5 тисячі видач гуманітарної допомоги, понад 32 тисячі наданих послуг, близько 900 індивідуальних консультацій у Центрі життєстійкості, робота цілодобового Пункту незламності та партнерство з трьома громадами у межах проєкту «Пліч-о-пліч» — такими є результати роботи Нижньодуванської селищної військової адміністрації.

Два гуманітарні штаби — у Києві та Харкові — стали центрами підтримки для 6 793 внутрішньо переміщених осіб. Тут можна отримати продуктові набори, психологічну допомогу, консультації щодо оформлення документів та інші необхідні послуги.

Цифри, за якими стоять історії

Для Нижньодуванської громади 2025 рік став періодом системної та масштабної роботи. Протягом року здійснено 16 496 видач гуманітарної допомоги та надано 32 318 послуг.

Йдеться про понад 9 тисяч консультацій з різних питань, майже 1,5 тисячі психологічних прийомів і 1 437 адміністративних послуг через ЦНАП. За кожним зверненням — люди, які потребують підтримки, відновлення документів, медичної чи психологічної допомоги, а також можливості повернутися до активного життя.

Особлива увага приділялася дітям: служба у справах дітей надала 571 послугу. Окрім цього, мешканці громади отримали 372 юридичні консультації та 1 883 медичні послуги — від забезпечення ліками до оформлення електронних рецептів і направлень до спеціалістів.

2026 рік розпочався з не менш інтенсивної роботи: лише за перший місяць видано понад 2 тисячі продуктових наборів і надано майже півтори тисячі різноманітних послуг.

Центр життєстійкості: підтримка ментального здоров’я

Важливу роль у діяльності штабів відіграє Центр життєстійкості, створений у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?». Це простір психологічної підтримки, де допомагають впоратися зі стресом, адаптуватися до нових обставин і знайти внутрішні ресурси.

У 2025 році 394 особи отримали 898 індивідуальних консультацій. Крім того, відбулося 224 групові заходи, які об’єднали 2 370 учасників.

З серпня 2024 року на базі київського гуманітарного штабу функціонує Пункт незламності, який нині працює цілодобово. Він обладнаний двома генераторами, сімома обігрівачами, зарядною станцією, системою Starlink і запасами води, що дозволяє забезпечити безперервну роботу навіть у складних умовах.

Адміністративні послуги та нові партнерства

Адміністративні послуги для мешканців громади надаються через відділ ЦНАПу в Хмельницькому. У 2025 році тут надали 59 послуг, провели 236 консультацій та актуалізували дані 93 мешканців.

Окремим напрямом стала допомога у поданні заяв до міжнародного Реєстру збитків. Цією можливістю вже скористалися 86 громадян. Найчастіше звернення стосуються компенсацій за пошкоджене майно, а також послуг для ветеранів.

У жовтні 2025 року начальник Нижньодуванської селищної військової адміністрації Сергій Корощенко підписав Меморандум про співпрацю в межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: Згуртовані громади». Партнерами стали Студениківська громада Київської області, Гришковецька громада Житомирської області та Сучевенська громада Чернівецької області.

В адміністрації наголошують, що системна підтримка внутрішньо переміщених осіб, створення умов для їхньої адаптації та розвиток міжмуніципального партнерства залишаються ключовими пріоритетами й надалі.