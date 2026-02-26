Красноріченська громада в умовах релокації: бюджет, програми та відповідальність

Красноріченська селищна військова адміністрація продовжує працювати навіть в умовах вимушеної релокації, забезпечуючи системну підтримку мешканців громади та зберігаючи управлінську спроможність.

Робота адміністрації побудована так, щоб кожен мешканець громади мав доступ до необхідних послуг незалежно від місця перебування. Для цього поєднують очні прийоми з дистанційними консультаціями, телефонним зв’язком та індивідуальним супроводом.

Соціальна підтримка та бюджет

2025 рік став роком системних рішень у сфері соціальної підтримки. Було затверджено дев’ять програм загальним бюджетом 3 678 122 гривні, з яких фактичні виплати склали 3 129 326 гривень. Допомогу отримали:

сім’ї з дітьми до 18 років, що перебувають у статусі ВПО,

мешканці у складних життєвих обставинах,

особи, які потребували коштовного лікування,

громадяни віком 60+,

діти громади до новорічно-різдвяних свят.

Окремо виділяється підтримка Захисників та ветеранів. У 2025 році діяли дві програми з бюджетом 1 572 000 гривень, фактично надано допомоги на 990 000 гривень. Підтримку отримали учасники бойових дій, родини загиблих, особи з інвалідністю через війну, ветерани та військовослужбовці, звільнені за станом здоров’я. У межах міжмуніципальної співпраці облаштовано «куточок ветерана» – простір для консультацій та інформації.

Пріоритети 2026 року

На підтримку Захисників та членів їхніх родин у 2026 році передбачено 2 400 000 гривень. Програми доповнено новим напрямом – матеріальною допомогою пораненим військовослужбовцям.

Також затверджено окрему програму підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка передбачає:

грошову допомогу на переїзд до місця працевлаштування – 80 000 гривень,

підтримку молоді 18–25 років – 10 000 гривень на одне робоче місце.

У 2025 році громада опрацювала 99 повідомлень від ДМС та ЄДДР, актуалізувала дані 128 громадян та видала 123 витяги з реєстру.

Партнерські зв’язки також активно розвиваються: підписано 28 меморандумів із громадами, медичними та іншими установами. У межах ініціативи «Пліч-о-пліч. Згуртовані громади» відбувся спільний захід «Там, де ми разом – там Україна».

Фіксація втрат та компенсаційні механізми

Робота з Реєстром пошкодженого та знищеного майна залишається одним із найвідповідальніших напрямів. Від мешканців надійшло 317 повідомлень про втрату житла (68 – у 2025 році, 25 – у 2026). Подано 33 заяви на компенсацію, отримано матеріали дистанційного зондування від Космічного агентства по п’яти населених пунктах. Уже складено сім актів дистанційного обстеження та сформовано п’ять житлових сертифікатів.

Стратегія незламності

У 2026 році громада робить акцент на збереженні стійкості релокованої спільноти та продовженні системної роботи з фіксації втрат. Стратегічним проєктом визначено створення ветеранського простору у співпраці з Бучанською міською радою, що дозволить сформувати сталу та безбар’єрну систему підтримки ветеранів і членів їхніх родин.

Красноріченська громада демонструє, що релокація не означає втрати управління: відповідальність, ресурс і планування залишаються на першому місці, забезпечуючи ефективну підтримку всіх мешканців громади.

